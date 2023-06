Juul (15) is Kinderkrak in Roeselare

Juul Vansteenkiste, die samen met zijn zus Marilou (8) en ouders in Roeselare woont, is een beloftevolle skiër. “Toen ik amper drie was, gingen we met het gezin al skiën. Daar leerde ik al wat van de sport”, vertelt Juul. “Toen ik 8 jaar oud was, schreven mijn ouders mij in in het Ice Mountain Racing Team in Komen.” Het is pas sinds dit jaar dat Juul echt fervent begon met trainen en nu vooral naar het buitenland trekt. “Ik ga ongeveer iedere twee à drie weken op trainingsstage naar Oostenrijk met mijn trainer Jerke Van den Bogaerde.” En die vele buitenlandse stages lonen, want Juul gooide dit seizoen al hoge ogen op de piste. “Op het Belgisch kampioenschap begin januari in Oostenrijk behaalde ik tweemaal brons en op het Vlaams kampioenschap behaalde ik tweemaal zilver op de reuzenslalom.” Ook zijn zus Marilou doet het goed op de latten. Juul volgt Sportwetenschappen aan het Maerlant Atheneum in Blankenberge. Gelukkig steunt de school hem en kreeg hij een topsportstatuut waarmee hij gemakkelijker vanop afstand kan studeren. “Mijn ambities liggen nog ver weg, want ik zou graag deelnemen aan de Olympische Spelen. Wie wil, kan mij in actie zien op Instagram (@juul_vansteenkiste).” (MC)

