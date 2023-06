Jutta (6) is Kinderkrak in Izegem

Jutta Wydaeghe (6) is ondanks haar jonge leeftijd een cruciale schakel in het gezin van Jeroen Wydaeghe en Elke Verleyen uit de Zevekotestraat in Izegem. Haar oudere broertje Bruce (10) werd geboren met het downsyndroom en vergt dus extra zorgen van mama en papa. Maar Jutta staat ook altijd klaar om te helpen. “Het is hier

‘s morgens altijd rushen om op tijd in school te geraken. Jutta zit zelf nog in de Sint-Rafaëlschool, Bruce startte daar ook, maar loopt nu school in De Waterlelie in Moorsele. Zelf ben ik al van job veranderd, om zo wat meer tijd vrij te hebben voor het gezin”, duidt mama Elke Verleyen. “En ‘s morgens helpt Jutta met alles: bij het aankleden van Bruce, ze gaat zijn sokken en schoenen halen en helpt waar kan.”

Maar ze doet ook zoveel meer, bij Jutta ontdooit haar broertje volledig. “Communicatief heeft hij het moeilijk, maar zij begrijpt perfect wat hij wil zeggen en kan dat ook overbrengen. Ze weet ook wat hij kan en wat niet. Ze gaan in de zomer samen op kamp en op de Intersoc-vakanties die we jaarlijks in Zwitserland doen, troont ze hem mee naar de kinderactiviteiten waar ze de moni’s duidelijk kan maken wat hij precies wil en kan.” Een zus én een vriendin uit de duizend dus. (WVS)

