Juta (11) is Kinderkrak in Ruiselede

Juta Schelfthout werd dit jaar tot laureaat verkozen van de Junior Journalist-wedstrijd van het Davidsfonds. Ze werkt momenteel haar laatste weken basisonderwijs af in Tabor in Sint-Maria-Aalter. In september start ze aan Emmaüs in Aalter. Juta is de dochter van Michaël en Claudia Van Vooren die beiden een verleden hebben in de mediawereld en nu respectievelijk als medewerker bij de dienst Communicatie in Oostkamp en als leerkracht in Brugge werken.

Uit meer dan 10.000 inzendingen werd Juta’s schrijfstuk Vuilzeke is niet langer het vuilste dorp het meest gesmaakt, wat haar de titel van beste Junior Journalist van Vlaanderen opleverde en nu ook die van Kinderkrak. Via een spannend verhaal houdt Juta een pleidooi voor meer properheid in en respect voor de natuur. Inspiratie voor haar artikel vond Juta in de wandelingen die ze regelmatig met haar mama doet in de bosrijke omgeving rond de Kruiskerkestraat waar ze woont. “Ik ben heel blij met mijn titel van Kinderkrak. Het toont aan dat ook anderen vinden dat ik een goede prestatie heb neergezet”, lacht Juta. “Dat het milieu en de waardering ervan haar onderwerp waren, was wellicht een extra argument om haar artikel te honoreren”, zegt Claudia. (RV)