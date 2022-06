Justine (13) is Kinderkrak in Izegem

Zelf belandde Justine Galle eind vorig jaar in het ziekenhuis toen ze te kampen kreeg met een agressieve vorm van klierkoorts. Nu nog kampt ze met de naweeën ervan en moet ze wekelijks nog naar de kine.

Bij haar verblijf in het ziekenhuis kreeg ze een beertje van het Ronald McDonald Kinderfonds. “Die knuffel koester ik nog altijd, hij ligt op mijn kamer. Het Kinderfonds ondersteunt kinderen die in het ziekenhuis liggen en brengt hen een bezoekje en een geschenkje.”

Justine volgt in Middenschool de Pélichy de richting Maatschappij en Welzijn. “Daar kregen we de opdracht iets te doen voor het goede doel. Iedereen mocht voorstellen doen, ik kwam met het Ronald McDonald Kinderfonds aandraven. Dat voorstel haalde het en we hebben koekjes gebakken die we dan op de speelplaats verkocht hebben. Zo konden we een mooi bedrag inzamelen dat we dan aan het Kinderfonds hebben geschonken.”

Het klassikaal project was natuurlijk eenmalig. “Maar ik speel met het idee om later nog iets te doen voor hetzelfde goede doel. Ik volg ook nog wat ze doen, het is een mooi initiatief.”

Justine is de jongste dochter van Hans Galle en Stefanie Loncke en de jongere zus van Sandrine (18). Het gezin woont in de Nachtegaalstraat in Emelgem. “Mijn grote hobby is paardrijden, dat doe ik op een manege.”

