Junior journalisten Elena en Sabina schrijven beste opstel

Aan de lokale voorronde van de Junior Journalist-wedstrijd in Menen namen 259 leerlingen deel van het vijfde en zesde leerjaar van de basisscholen Blijdhove, Sint-Jan, Binnenhof en Vlam en van de eerste graad van de secundaire Futuraschool. Elena Devroedt en Sabina Ibraeva kwamen als winnaars uit de bus.

Met de schrijfwedstrijd Junior Journalist daagt het Davidsfonds jongeren in Vlaanderen en Brussel uit om hun journalistieke talent naar boven te halen. Het opstelthema dit jaar was ‘De wereld na 2030’.

De lokale prijsuitreiking van Davidsfonds Menen vond plaats in CC De Steiger met schrijver en ereburger Willy Spillebeen als eregast. 28 jeugdige laureaten ontvingen een boekenpakket, een schrijfblokje met balpen en een cultuurcheque van 15 euro. Een jury koos het opstel Elena Devroedt als beste van het basisonderwijs, terwijl Sabina Ibraeva zich de beste opstelschrijver van het secundair onderwijs mag noemen. Beiden mogen op 24 april naar het Vlaams Parlement in Brussel, waar de nationale finaleronde van de Junior Journalistwedstrijd plaatsvindt.

Rode raketbus

Elena Devroedt (10) woont in Wervik, maar loopt school in Menen. Ze zit in klas 5B van de Sint-Jansschool en krijgt les van meester Jari. “Ik ga graag naar school en heb er veel vrienden. Ik schrijf graag opstellen. Mijn favoriete vak is turnen. Mijn hobby’s zijn paardrijden en judo. Later wil ik graag juf worden, want ik help graag kinderen.”

Zweef-pantoffels

In haar wereld na 2030 kan je zweven dankzij hover-pantoffels, leveren post-drones pakketjes aan huis en gaan zowel kinderen als robots naar school met een rode raketbus. Het hoofdpersonage Emily is van slag als ze op een dag ontdekt dat haar beste vriendin Mia een robot is. Maar al gauw beseft ze dat het voor echte vrienden niet uitmaakt of je nu mens, robot of eenhoorn bent.

Sabina Ibraeva (13) was niet aanwezig op de prijsuitreiking. Ze is afkomstig van Rusland en zit in het eerste jaar van het Futura secundair onderwijs. In 2035 ziet ze zichzelf als moeder van twee kinderen rondsjezen met een vliegende auto en werken in een beste-vrienden-robots-fabriek. Ook in die toekomst zorgt een nieuw virus voor heel wat onzekerheid.