Junior Journalist Jippe (10) interviewt zijn held Ruth Vandenberghe: “Vroeger schreef ik al verhalen”

Jippe Ramon uit Heule neemt samen met een aantal van zijn klasgenoten uit het vijfde leerjaar van BS De Dobbelsteen deel aan de wedstrijd ‘Junior Journalist’ van het Davidsfonds. De opdracht dit jaar: ‘interview je grote held’. Waar sommigen kiezen voor hun favoriete sporter of familielid koos Jippe voor burgemeester Ruth Vandenberghe. “Omdat Kortrijk een heel fijne stad is en veel fietspaden heeft, klinkt het bij de enthousiaste Heulenaar.

Ieder jaar schrijven duizenden leerlingen, verspreid over heel Vlaanderen, deel aan de wedstrijd van het Davidsfonds. De wedstrijd start per regio en het summum speelt zich uiteindelijk af op het nationale niveau. De 10-jarige Heulenaar Jippe Ramon, zoon van Lien Winne en Geoffrey Ramon, dingt, samen met zijn klasgenoten, maar wat graag mee naar een plekje in die prestigieuze finale. De ambitieuze Heulenaar koos ervoor om burgemeester Ruth Vandenberghe te interviewen. “Ik stelde haar vooral vragen over wat ze allemaal doet op het werk en in haar vrije tijd. Maar ik stelde haar ook nog wat andere vragen. Wist je bijvoorbeeld dat er dieren binnen mogen in het stadhuis? Zot hé! Dieren uit de zoo zijn wel niet toegelaten”, zegt de kwieke tienjarige.

De inspiratie om deel te nemen haalde hij aan de tafel van zijn grootvader. “Hij leest altijd de krant en dan probeer is soms eens mee te kijken. Hij leest echt alle kranten. De Krant van West-Vlaanderen, de krant van België en zelfs de krant van de wereld waarschijnlijk”, aldus Jippe. Waar hij die laatste kranten gaat halen, is een raadsel maar aan enthousiasme alvast geen gebrek. “Vroeger schreef ik mijn eigen verhalen en maakte daar boekjes van. Ik ga ook heel veel naar de boekenwinkel. Jommekes-strips zijn mijn favorieten.”

Architect worden

Een deelname aan een schrijfwedstrijd was voor boekenwurm Jippe dus altijd een droom. Toch koestert hij stiekem een andere grote droom. “Ik zou graag architect worden én burgemeester. Ik wil het allergrootste gebouw ter wereld ontwerpen. Journalist zijn, wil ik dan wel nog doen als hobby”, aldus Jippe. Aan ambitie én tijd dus duidelijk geen gebrek. Hoewel er bijna 15.000 leerlingen meedingen naar de hoofdprijs schat Jippe zijn kansen hoog in. “Ik denk wel dat ik 2de of 3de kan worden. Er zal altijd iemand beter zijn, maar het is ook niet slecht, hé.”

De afgelopen week werd het interview dat Jippe afnam en het werk van zijn klasgenoten opgestuurd naar de jury in Brussel. Binnen enkele maanden weten we of de Junior Journalist dit jaar aan de schoolbanken van BS De Dobbelsteen zit. Hoe dan ook, als Jippe de prijs niet wegkaapt, schuilt er zeker nog een carrière als presentator of woordvoerder in de welbespraakte jongeman. (Jules Fremaut)