Jumplay breidt kleuterdorp met 200 vierkante meter uit

Indoor trampolinepark Jumplay krijgt er heel snel een extra kleuterdorp bij. Deze maand zou er zo’n 200 vierkante meter spelplezier voor kinderen van 1,5 tot 5 jaar openen. “Daarvoor hebben we wel afscheid moeten nemen van onze klimmuur.”

Jumplay in Ghistelehof bestaat al zo’n acht jaar en lokt jaarlijks ruwweg 35.000 en 45.000 bezoekers. “Al is dat natuurlijk afhankelijk van het weer”, zegt zaakvoerde Francis Goethals. “Ik heb nooit aan het potentieel en succes van het concept getwijfeld. Nog altijd leren nieuwe mensen ons kennen, zelfs Gistelnaars. De verjaardagsfeestjes, in samenwerking met Bardeja, zijn bijvoorbeeld een groot succes. We werken ook samen met Sport4Kids voor de organisatie van kampen. En ook ons huidige kleuterdorp van ongeveer 150 vierkante meter zit vaak vol.”

ballenbad

Juist daarom breidt Francis het paradijs voor de kleinste trampolinevrienden verder uit met een extra kleuterdorp van nog eens 200 vierkante meter. “Hier worden vooral de psychomotorische vaardigheden geoefend: kruipen, rollen, springen, klimmen… Er komen onder meer grote glijbanen en een ballenbad. Om de extra investering te kunnen doen, moeten we wel afscheid nemen van onze klimmuur. Die viel in de smaak, maar het viel op dat het spelplezier hier aan de korte kant was”, verklaart Francis.

werkzaamheden

“Het nieuwe kleuterdorp zou deze maand zeker klaar moeten zijn. We beginnen met de werken op vrijdag 14 maart en ik gok dat de werkzaamheden een tweetal weekends zal duren. Intussen blijven we wel gewoon open voor het publiek.”

Voor Francis Goethals is deze maand op persoonlijk vlak ook bijzonder: zijn dochter Oona (24) is nu immers mee in de zaak gestapt. (TVA)