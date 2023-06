Juliet (12) is Kinderkrak in Maldegem

Juliet Bonny woont met haar zus Ella (16) en ouders Chris Bonny (49) en Sarah Rootsaert (46) in de Wierdenlaan in Maldegem. Ze is een gedreven en actief lid van Gidsen Maldegem, speelt tennis, danst bij Sy-Dansstudio en trok met haar school GO! De Driesprong op Erasmus naar Servië. “Al sinds het eerste leerjaar ben ik lid van Gidsen Maldegem, waar ik me altijd goed amuseer”, vertelt Juliet. “We doen er heel veel toffe activiteiten en ook onze koekenverkoop vind ik leuk.” Ook op sportief vlak is Juliet Bonny een bezige bij. “Ik ga al vier jaar tennissen bij tennisclub ‘t Lobbeke en dans al zeven jaar bij Sy-Dansstudio. Nieuwe dansjes leren en samen optreden vind ik heel leuk.” Van 15 tot 20 december vorig jaar beleefde Juliet een bijzonder avontuur. In het kader van het Erasmusproject Fairy Tales mocht ze haar school vertegenwoordigen in het Servische Belgrado. “We voerden er in het Engels het sprookje Sneeuwwitje en de zeven dwergen op, waarbij ik een van de dwergen speelde. Het was echt een heel leuke ervaring”, aldus Juliet. Toen er in het kader van hetzelfde Erasmusproject kinderen uit Servië en Spanje naar Maldegem kwamen, toonde Juliet opnieuw haar acteertalent. “Ik speelde toen in het toneelstuk Peter Pan in het Engels de rol van Lost girl”, besluit Juliet trots. (MIWI)

