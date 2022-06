Julie (13) is Kinderkrak in Deerlijk

Julie Mulier (13) werd afgelopen winter zowel provinciaal als Vlaams kampioen in het veldlopen.

Julie zit in het eerste jaar aan het Guldensporencollege campus Plein in Kortrijk. Ze woont met haar ouders Koen Mulier, Dolores Devolder en haar oudere broer Thibault in de Fabriekstraat in de wijk Belgiek. Ze stamt uit een sportief nest. Papa en mama trekken geregeld de loopschoenen aan en ook haar broer sport graag. “Skiën, tennis, ballet.. Ik heb een beetje van alles geproefd”, vertelt Julie.

“Atletiek is er bij gekomen dankzij de schoolveldlopen waaraan we deelnamen met PiusX Kortrijk. Mijn buurjongen deed aan atletiek en de volgende stap was aansluiten bij atletiekclub AZW Zwevegem. Ik stond regelmatig op het podium. Tijdens de winter staat veldlopen op het programma. Ik behaalde goud tijdens het provinciaal kampioenschap in Eernegem en het Vlaams kampioenschap in Diest. Tijdens het Belgisch kampioenschap in Brussel klokte ik dezelfde finishtijd als de winnares, maar het werd ‘maar’ zilver. Tijdens de zomermaanden is het tijd voor de piste. De 1.000 meter is mijn favoriete afstand. Hoe langer het duurt, hoe beter voor mij. Ik oefen op dinsdag en vrijdag met mijn trainer en mentor Tijs Messiaen. Zijn aanmoedigingen en peptalk werken aanstekelijk. Mijn ouders en opa en oma Dido zijn mijn vurigste supporters. Ik blijf graag lopen, maar maak ook tijd om met vriendinnen op stap te gaan.” (DRD)

