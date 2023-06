Julie (10) is Kinderkrak in Lendelede

Julie Geldhof woont in de Heulsestraat in Lendelede Sint-Katrien en is de dochter van Nancy Vermote. Ter gelegenheid van het 150-jarig jubileum van Sente maakte ze twee keramiektegeltjes. “Die hangen nu tussen de 450 andere aan een wand in ’t Senter”, vertelt een trotse Julie die in het vierde leerjaar aan de VBS Sint-Katrien zit. “Alle Sentenaren konden meedoen aan dat kunstproject. Ik maakte twee keramiektegeltjes: een met mijn familie en een met school. We werden daarbij geholpen door Katelijne Vanpoucke, die ons nauwgezet uitlegde hoe we dat moesten doen. Ik overtekende met kalkeerpapier een foto van mij op het tegeltje dat ik dan moest inkleuren. Die mevrouw zei ook welke kleuren er het best pasten.” Maar als Julie ’s middags met haar klaskameraden ging eten in ’t Senter, waar de eetzaal van de school is, zag ze haar tegeltje niet en besloot ze er nog eentje te maken met de school. “De tegeltjes hangen nu aan de muur in ’t Senter. Leuk om te zien en te kunnen kijken wie je allemaal herkent.” Julie tekent veel, maar schrijft ook toneeltjes en gedichten. “Mijn lievelingsgedicht gaat over honden, mijn favoriete dieren. Het gedicht begint zo: Ben je groot of klein, je bent de liefste die er ook mag zijn…” Julie is ook een milieubewuste meid en helpt mee zwerfvuil opruimen met ‘de Mooimakers’. (IB)

