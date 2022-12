JOW begeleidt adolescenten tot 30 jaar met allerlei hulpvragen: “Het aantal aanmeldingen stijgt”

Begin 2021 startte er met JOW een nieuwe welzijnswerking in de ruime regio van Ieper en Poperinge. JOW ondersteunt jongeren van 18 tot 30 jaar met allerlei hulpvragen. “Eind 2023 loopt het project af, maar we hopen op een verderzetting”, zegt Fien Peirs van JOW.

Fien Peirs (30) is coördinator van JOW (Jongeren Onderweg). Het JOW-team telt 15 medewerkers. Ze stromen vanuit vijf verschillende organisaties: CAW Centraal West-Vlaanderen, vzw Argos, Het Kompas, Welzijnsdienst Ieper en CGG Largo. “Ik startte in augustus 2018 bij CAW West-Vlaanderen. Ons kantoor bevindt zich in de Maloulaan”, vertelt Fien. “Vanuit CAW ben ik nu ook actief bij JOW.”

De eerste JOW-trajecten gingen van start begin 2021. “In volle coronaperiode dus. Dat waren moeilijke tijden voor de jongeren op vlak van psychisch welbevinden. Ze werden als het ware afgesloten van de wereld. Maar ook qua begeleiding was het niet evident.”

Sinds de opstart van de werking zijn er een 120-tal trajecten opgestart. “Steeds meer jongeren melden zich zelf aan: ongeveer 30% van onze huidige aanmeldingslijst zijn jongeren die zichzelf aanmelden. Nu staan er een 25-tal jongeren op onze aanmeldingslijst. Zij kunnen nog niet meteen opstarten in een individueel traject, maar kunnen reeds deelnemen aan het groepsaanbod en we bekijken en denken samen na over welke andere organisaties ook reeds aan zet zouden kunnen zijn. In de zomer zien we vaker een rustigere periode, maar het is niet dat er een concrete correlatie is tussen de periode van het jaar en het aantal aanmeldingen.”

De trajecten zijn heel breed en telkens op maat. “Als begeleider gaan we telkens luisteren naar de vraag van de jongere en daarmee gaan we dan aan de slag. Dit gaat rond alle levensdomeinen. Weten we iets niet, dan gaan we op zoek naar diensten die wel de nodige expertise kunnen geven. Onze functie is om een compagnon de route te zijn van de jongeren en samen deuren te openen. Jongeren tussen 18 en 30 zijn vaak nog op zoek naar zichzelf en het is belangrijk dat ze gesteund worden in deze zoektocht.”

Groepsaanbod

Naast individuele begeleiding is er ook een groepsaanbod. “Daar organiseren we laagdrempelige activiteiten zoals een Halloween-activiteit of een kubbtornooi. Hierbij betrekken we de jongeren door hen zelf verantwoordelijk te geven. Daarnaast organiseren we ateliers en vormingen. We helpen jongeren met hun rijbewijs: inoefenen van theorie en praktische tips meegeven. Jongeren die moeite hebben met structuur en dag -en nachtritme kunnen deelnemen aan de workshop dagstructuur. Niet elke jongere heeft nood aan een groepsactiviteit, maar je merkt dat ze elkaars situatie wel herkennen en dat ze hierdoor letterlijk uit hun kot komen.”

Het project loopt nog tot eind 2023. “Het ESF (Europees Sociaal Fonds) bekijkt hoe ze dit verder kunnen vormgeven. Want uit de feedback van jongeren en organisaties wordt JOW als een meerwaarde ervaren. We hopen zeker op een verderzetting, want de nood aan begeleiding is groot bij onze doelgroep”, besluit Fien.

Meer info: www.jow-traject.be.