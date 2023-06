Joni (9) is Kinderkrak in Torhout

Joni Rosseel uit de Aartrijkestraat is bij wijze van spreken met een krachtbal in zijn handjes geboren. Iedereen uit het gezin beoefent die typisch West-Vlaamse sport. Mama Nathalie Lievens (45) is een monument in het krachtbal. Ze werd al 13 keer uitgeroepen tot Speelster van het Jaar. Ook papa Bart Rosseel (47) en Joni’s grote broer Bjarni (20) staan op het veld. Allen zijn lid van KBC Sint-Michiels. Joni speelt bij de U10 en is klaar om aan competitie te beginnen, maar dat mag pas vanaf de U12. Hij doet ook aan atletiek bij Houtland AC en voetbalt bij de U9 van SK Torhout. Hij loopt school aan vbs Driekoningen. Wat hij het liefste doet? Krachtbal spelen!

Joni’s verdienste is dat hij niet alleen zélf veel sport, maar ook anderen daartoe aanzet. “Ik beperk me niet tot krachtbal spelen”, zegt hij. “Ik probeer tevens andere kinderen gezond te laten bewegen. Tijdens de coronalockdowns heb ik elke weekdag via het internet Bewegen met Joni gelanceerd. Meestal logden zo’n 15 jongens en meisjes in om samen met mij allerhande fitnessoefeningen te doen. Ik mocht voor de opnames een kamer boven in ons huis gebruiken. Mijn mama deed ook zoiets: Fit met Natje. Haar koosnaam is Natje.” (JS)

Lees hier alle verhalen van de Kinderkraks 2023