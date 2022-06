Jongerensite Het Entrepot in Brugge wordt verder uitgebouwd tot ideale jongerenplek

Begin dit jaar lanceerden Jeugddienst Brugge, Jeugdhuis Comma en Het Entrepot met ondersteuning van Formaat vzw de ‘grote jongerenbevraging’. Meer dan duizend jongeren tussen 14 en 30 vulden de enquête in en lieten weten welke noden ze ervaren in hun vrije tijd en hoe hun ideale jongerenplek eruit ziet. Schepen van Jeugd Mathijs Goderis weet nu wat hem te doen staat.

“Uit de bevraging leren we dat vooral evenementen, fuiven en DORP (een open community van Brugse jongeren, die in de zomer ruimte geeft aan creatieve projecten red.) jongeren naar de site trekken. Jeugddienst Brugge, Jeugdhuis Comma en Het Entrepot slaan de handen in elkaar en ontwikkelden een gemeenschappelijke visie op de Entrepot-site als jongerenplek”, aldus schepen Goderis.

Laagdrempelige chilldag

Woensdag is voortaan een laagdrempelige chilldag, en dat is meteen een eerste concrete stap naar de uitbouw van Het Entrepot tot ideale jongerenplek. “Jongeren komen vooral naar de Entrepot-site voor specifieke evenementen. Toch hebben jongeren vooral nood aan plekken waar ze elkaar informeel kunnen ontmoeten.

“Daarom willen de Jeugddienst, Het Entrepot en Jeugdhuis Comma elke woensdagnamiddag en –avond een ontmoetingsmoment organiseren. Op die momenten komende verschillende werkingen samen. Daarnaast willen we ook externe organisaties betrekken of uitnodigen op die momenten”, luidt het.

Investeringen

“Op korte termijn wordt er geïnvesteerd in de herinrichting van de site om deze maximaal toegankelijk te maken en een centrale ontmoetingsplek op maat van jongeren te creëren. “Hiervoor trekken Het Entrepot en de Stad Brugge alvast elk 100.000 euro uit. De Jeugddienst investeert bovendien nog eens 26.000 euro.”

“Op langere termijn willen we tijdelijke witruimtes voorzien. Dat zijn ruimtes die ad hoc en tijdelijk ingevuld kunnen worden door jongeren of (jongeren)organisaties.”

“De buitensite willen we nog verder ontwikkelen en ontsluiten om zichtbaarheid en toegankelijkheid te vergroten. Denk aan groen, informele hangplekken, extra mogelijkheden om te sporten, …”

Nieuwe partners en betere bereikbaarheid

“We willen ook nieuwe partners een plek geven op de site om het aanbod en de doelgroep te verbreden. Hiervoor reiken we de hand uit naar mogelijke partners en luisteren we naar hun noden. Vandaag zijn we al in gesprek met Jong Volk.”

“De Sluisstraat wordt heraangelegd met fietspaden om de veiligheid van fietsers te verbeteren. Op lange termijn willen we de veiligheid van de fietsroutes evalueren en de bereikbaarheid met het openbaar vervoer verbeteren.”

Uit de enquête blijkt ook dat 1 op 3 jongeren nood heeft aan meer jongerenplekken en ook daarin wil schepen Goderis blijven investeren. “Als schepen van jeugd blijf ik me mee inzetten voor openbare ruimte waar jongeren hun ding kunnen doen, elkaar ontmoeten en een leuke vrijetijd beleven.”

Info: jongerenbevraging.be.

(CGRA)