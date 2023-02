Jongerenproject ‘WeerWoord’ afgetrapt in Brugge met open mic in De Korf

Het jongerenproject ‘WeerWoord’ is donderdagavond met een open mic in De Korf afgetrapt.

Het Brugs kunstenaarscollectief bestaande uit Nina Everaert (stadsdichter Damme), Willem Blontrock (rapper, beatmaker en producer), Dalilla Hermans (journaliste, schrijfster en theatermaker) en Karim Shatla (comedyfanaat) namen tijdens de kick-off zelf het woord, samen met de Brugse singer-songwriter Monsi. Tussendoor konden ook jongeren die zich hiervoor inschreven het podium kapen.

Laagdrempelig

“We vonden dat er in Brugge een leegte was wat betreft woordkunst en comedy”, zegt Nina Everaert. “Met WeerWoord bieden we jongeren een laagdrempelig podium en leerkansen. De Korf is hiervoor de ideale plek. In de paasvakantie organiseren we ook een bootcamp, waarbij we jongeren tips en tricks zullen meegeven voor een podiumoptreden.”

“Het mag geen eenmalig ding zijn, daarom voorzien we van februari tot juni maandelijks twee mic-avonden”, vult Dalilla Hermans aan.

“Onze subsidie via Jong Ding maakt het onder andere voor jongeren mogelijk om zich creatief te ontplooien zoals in deze vorm van woordkunst. Zo ontvangt het project een subsidie van 7.000 euro”, aldus schepen van Jeugd Mathijs Goderis.

De volgende mic-avond in De Korf, Naaldenstraat 4, vindt plaats op donderdag 23 februari om 20 uur. Gratis toegang, vrije bijdrage. (CGRA)