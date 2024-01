Jongerenfestival Plankgas strijkt neer in Tielt

Op 18, 19 en 20 januari organiseren Cultuurcentrum Gildhof, Theater Malpertuis en de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord de zevende editie van het jongerenfestival Plankgas. Ook bij deze editie is veel aandacht voor jong talent van eigen bodem.

Het startschot wordt op donderdag gegeven vanaf 19.30 uur met vijf gratis optredens, afwisselend in Foyer De Scene en de Herman Verscheldenzaal. Het gaat om This Generation, Bearfeet, Monroaw, Amands Dual en Blain. Op vrijdag is er een show van circusbroers Théo en Lucas Enriquez in Malpertuis, op zaterdag komen de leerlingen Verteltheater van de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord naar de Verscheldenzaal. Zij brengen er onder leiding van leerkracht Febe Coysman een gratis performance om 17 uur. Diezelfde Febe Coysman brengt om 20.30 uur de voorstelling Baked Beans naar Malpertuis. (SVA)