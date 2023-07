Jongeren gaan weer op treinkamp in Maldegem en Eeklo

Ook dit jaar slaan de Stoomtrein Maldegem-Eeklo, de NMBS en andere spoorwegoperatoren de handen in elkaar om jonge, gepassioneerde spoorwegliefhebbers op een toffe manier een zeer unieke zomerervaring aan te bieden.

Nog tot 30 juli 2023 organiseert Stoomtrein Maldegem-Eeklo, een unieke TRAIN MANIA week voor treinliefhebbers (in spe) van 14 tot 19 jaar oud. “Tijdens deze week krijgen 20 jongeren vanuit gans Vlaanderen een unieke en uitgebreide introductie in de wereld van de treinen, de geschiedenis en de technische kant van de treinen.”

Trein besturen

De jongeren werken ook mee aan het spoor op zowel een historische als een moderne manier en staan de medewerkers van de stoomtrein bij in de restauratie van oude (stoom of diesel) treinen. “Naast een aantal excursies naar de ‘grote spoorweg’ is er ook tijd om het besturen van een echte dieseltrein te volgen. Natuurlijk is er zeker nog tijd voor ontspanning. Overnachten doen de jongeren in ons eigen tentendorp, met het spoor vlakbij”, aldus Sven De Boeck van het Stoomcentrum.

(LV)