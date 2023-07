Jongeren blij met gloednieuw skatepark in Beselare

De skaters in Groot- Zonnebeke kunnen zich verheugen. Het langverwachte nieuwe skatepark vervangt de verouderde constructie en belooft een gloednieuwe ervaring voor jongeren en skateliefhebbers in de regio te worden.

Op het Salinasplein in Beselare kunnen skaters spectaculaire stunts en tricks uitproberen op het vernieuwde skatepark. Het oude dateerde van 2008-2009 onder toenmalig schepen Franky Bryon (InSamenSpraak) en was dringend aan vervanging toe.

Met de keuze voor een volledig betonnen constructie is dit de perfecte ondergrond hiervoor. Bovendien is het een duurzame materie zodat skaters lang genot hebben van het nieuwe park. Ook werd 170 vierkante meter van de voorgaande verharding afgebroken.

Lokale kunstenaar

Skaten blijft een geliefde en belangrijke activiteit onder jongeren, en het brengt hen samen in een gemeenschap waar creativiteit en zelfexpressie centraal staan. Het nieuwe skatepark is dan ook een aanwinst voor Groot-Zonnebeke en haar jongeren, en zal de mogelijkheid bieden om hun vaardigheden verder te ontwikkelen en nieuwe vriendschappen te smeden. Daarnaast biedt de gemeente ook plaats aan lokale kunstenaar en skater Arthur Vandergucht. Hij ontwierp en bouwde een zitbank die je kan bewonderen aan het skatepark.

Investering in de jeugd

“Met een totale kostprijs van 100.000 euro is het nieuwe skatepark een waardevolle investering in de jeugd. De bouw en realisatie werden toevertrouwd aan een bedrijf met jarenlange expertise in het ontwerpen en bouwen van skateparken””, aldus jeugdschepen Koen Meersseman (#team8980). “Het gemeentebestuur en de jeugddienst zijn ervan overtuigd dat hun expertise heeft bijgedragen aan de creatie van een skatepark van hoogwaardige kwaliteit dat aan alle verwachtingen voldoet.”