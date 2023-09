Jongens-Chiro Tijl opent enthousiast zijn nieuwe werkjaar

De zomervakantie zit er voor de jongens van de Ardooise Chiro Tijl op. Tijdens die vakantie was een geslaagd bivak het hoogtepunt van een actief werkjaar. En halfweg september hebben ze de werking voor het nieuwe Chirojaar opgestart.

De avond voordien hadden ze met Chiro Nele nog even van gedachten gewisseld in de zomerbar. Maar op zondagmiddag was iedereen fris om de Chiroleden te ontvangen in en om de hemen in de Oude Lichterveldsestraat. Daar staat een gemotiveerde leiding elke zondagnamiddag in voor spel en plezier. Kinderen vanaf het eerste leerjaar zijn er welkom om samen een vriendenkring te vormen. Zolang het nog zomert vangt de Chironamiddag aan om 14 uur. En ook dit jaar versterkt een aantal nieuwe leiders de groep.