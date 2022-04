JONGCD&V Wingene helpt mee aan mobiel skatepark tijdens de zomervakantie

De jongerenafdeling CD&V Wingene – Zwevezele kwam op donderdag 7 april samen om te brainstormen over het creëren van een mobiel skatepark. Na de paasvakantie wordt het uitgewerkt voorstel aan schepen van Jeugd Jens Danneels (CD&V) overhandigd.

Uit een eerdere bevraging bleek dat de afstand tot het vaste skatepark in het sportpark in Zwevezele voor veel jongeren iets te ver is. JONGCD&V is grote voorstander om een mobiel skatepark te realiseren, want dit park kan op verschillende momenten en op verschillende zones geplaatst worden. “Door te luisteren naar echte skaters leerden we wat de prioriteiten zijn en wat nodig is om ook hiervan een succes te maken”, verduidelijkt schepen voor Participatiebeleid Brecht Warnez.

Voorstel uitgewerkt

“Het leuke aan de bijeenkomst is dat er een tiental jongeren enthousiast meedachten”, gaat Ruben Verkest verder. Hij is voorzitter bij JONGCD&V. “We luisteren naar hun ideeën, vragen en wensen over de ontwikkeling van een mobiel skatepark in onze gemeente. Ze zijn ervaringsdeskundigen en als jongerenpartij vinden wij hun mening heel belangrijk. Er werd dan ook een voorstel uitgewerkt over de nodige toestellen. Men ging op zoek naar een passende timing, de nood aan een goed reglement en promotiekansen. Er werd zelfs nagedacht over mogelijke bruikbare plaatsen in de gemeente zoals Jeugdhuis De Mutse of het Wingens sportpark.”

Na de paasvakantie komt de jongerengroep met een uitgewerkt voorstel naar schepen van Jeugd Jens Danneels. De doelstelling is om het mobiel skatepark klaar te hebben tijdens de zomervakantie zodat de Wingense jongeren al tijdens de vakantie gebruik kunnen maken van een leuk skate-aanbod en dit dicht bij hun huis.