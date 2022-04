Jonas Blontrock uit Oudenburg is eindelijk 18: “Veel zin in verdere studies”

18 jaar, het is een magische leeftijd voor jongeren. Wekelijks polsen we naar hun plannen, dromen en verwachtingen.

Jonas Blontrock uit de Kapellestraat is sedert 26 maart 18 jaar. Hij studeert sportwetenschappen aan Athena Oostende en start in september de opleiding kinesitherapie aan de Gentse universiteit. Zijn vrije tijd gaat naar sporten, jeugdbeweging Rode Valken en zijn vriendin Yana Panesi.

Eindelijk 18, wat betekent dat voor jou?

“Niet super veel, het is maar een cijfer. Wel ben ik blij om met de auto te leren rijden. Eerst nog mijn theoretisch examen afleggen.”

Hoe heb je je 18de verjaardag gevierd?

“Met veel vrienden, van school en van de Rode Valken. We zijn samen in Oostende iets gaan drinken. Daarna was er nog een feestje in de blokhut van onze jeugdvereniging. Het werd een mooie dag met mijn ouders, Yana en haar ouders. Van hen samen heb ik een mooi cadeau, een Apple Watch, gekregen.”

Waar ben je het meest trots op tot nu toe?

“In feite op alles wat ik doe. En zeker op mijn vriendin Yana. Zij is heel belangrijk voor mij. We kennen elkaar al van in school en van de Rode Valken, waren altijd de beste vrienden en een goeie twee jaar geleden is het meer geworden.”

Hoe ziet jouw zomer er uit?

“In juli ga ik samen met Yana werken in de kinderopvang van het bedrijf in Beernem waar de mama van Jana werkt. Er is daar opvang voor de kinderen van de werknemers. De derde week van juli gaan we op zomerkamp met de Rode Valken. En de tweede week van september gaan Yana en ik op reis naar Portugal.”

Vanaf je 18de mag je stemmen. Heb je al een idee welke partij jouw stem verdient, of interesseert politiek je totaal niet?

“Ik ben niet echt geïnteresseerd in politiek, maar zal wel de programma’s van de partijen bekijken als er verkiezingen zijn. Momenteel heb ik nog geen voorkeur.”

Corona, klimaatproblemen, oorlog… hoe kijk jij naar de toekomst?

“Er gebeurt zoveel in de wereld. Ik ben wel bewust van de klimaatopwarming en zal zeker geen afval op de grond werpen. Ook tracht ik alles te sorteren. Thuis spreken we wel veel over de gebeurtenissen van de voorbije jaren en over de oorlog in Oekraïne. Ik zie mijn eigen toekomst toch rooskleurig. Ik ben klaar voor mijn verdere studies en heb er heel veel zin in.”

Wat betekent geluk voor jou?

“Vooral samen zijn met familie en vrienden. En veel sporten. Ik ga drie keer per week lopen en naar de fitness. Ik skate en voetbal. Door een blessure heb ik dat 5 maanden niet mogen doen.”

Waar zie je jezelf binnen tien jaar?

“Ik hoop dat ik dan een eigen kinepraktijk heb. Nog altijd gelukkig met Yana. Dat we tegen dan een eigen huis en gezin hebben. En dat iedereen van familie en vrienden er nog is, dat alles goed gaat en ze allemaal gezond zijn.” (LIN)