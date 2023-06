Jonas (14) is Kinderkrak in Knokke-Heist

Jonas Luyten zit in het tweede middelbaar aan het Sint-Bernardusinstituut in Knokke-Heist, waar hij de richting STEM-technieken volgt. “Ik won dit schooljaar de Kangoeroewedstrijd voor wiskunde. Net als mijn medeleerlingen, mijn lerares wiskunde en mijn klasleraar, ben ik er enorm blij mee”, vertelt Jonas.

Jonas werkt liever zelfstandig dan in groep. “Wiskunde-oefeningen vind ik vaak gemakkelijk. Het onthouden van definities vind ik soms moeilijk”, legt Jonas uit.

Naast een gezonde passie voor wiskunde, heeft Jonas nog twee hobby’s. Op zaterdag gaat hij naar de scouts, en op vrijdagavond volgt hij deeltijds kunstonderwijs. Hij basket ook graag. Wat hij later wil worden, weet Jonas al. “Later wil ik ICT-technicus zijn. Ik wil heel graag goed overweg kunnen met de computer. Ik heb nu al veel verstand van technologie, maar ik ben erg ambitieus. Wat ik ook leuk vind, is werken met mijn handen: boren, zagen, solderen, noem maar op. In mijn studierichting zijn we momenteel bezig om aan de hand van plannetjes een vliegtuig uit kunststof te maken. Fantastisch vind ik dat!” (DM)

