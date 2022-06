Jonas (12) is Kinderkrak in Veurne

Jonas Pauwels (12) kreeg onlangs de trofee ‘Veurnse sportbelofte van het jaar’. Hij heeft alle fietsdisciplines onder de knie en in 2021 werd hij provinciaal kampioen Mountainbike, tweede op het provinciaal kampioenschap (PK) wielrennen en hij won het PK cyclocross.

Jonas kreeg ook de eerste podiumplaats op de seizoensopeningswedstrijd Cyclocross in Diksmuide en de Krawatencross in Lille.

“Vroeger voetbalde ik vooral, maar toen mijn buren mij overhaalden om mee te fietsen in hun ploegje, is het begonnen”, lacht Jonas. “Ik was toen een jaar of acht en meestal de jongste. We oefenden op de binnenpiste. Later kreeg ik de smaak te pakken van cyclocross en mountainbiken. Dat vond ik leuker, want dat brengt meer variatie. Ik klim ook liever dan rijden op een vlak parcours. Cyclocross is vooral technisch, maar toch blijf ik ook wegritten doen, waar snelheid nodig is. Ik ploeter graag in de modder, maar voor de weg moet ik letterlijk nog wat groeien en mijn benen moeten nog dikker… Ik train zo’n twee keer per week, voetbal af en toe op school en zwem ook graag. Dat is goed voor de ‘core stability’, je rompstabiliteit dus. Fietsen spreekt me vooral aan omdat het een individuele sport is, hoewel we voor cyclocross veel in groep trainen. Ik ben ook blij met de steun van mijn ouders, die me altijd met de mobilhome vergezellen naar wedstrijden.” (MVO)

Lees hier alle verhalen van de Kinderkraks