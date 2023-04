Joint Effort Project in Brugge, Damme en Oostkamp succesvol afgerond

Vrijdag werd het Joint Effort Project, kortweg JEP rond preventie inzake tabak-, alcohol- en middelengebruik door jeugdbewegingen van Brugge, Damme en Oostkamp met succes afgerond.

De serviceclubs uit Brugge en Damme, in samenwerking met de jeugd- en preventiedienst van Brugge, de jeugddienst van Damme en Oostkamp sluiten samen met het Jongeren Advies Centrum het Jep met een positieve terugblik af. Maar liefst 8 verenigingen hebben zich intensief ingezet voor dit project en krijgen ze het Gold of Diamond-label overhandigd.

Het Joint Effort Project werd voor de dertiende keer georganiseerd en is gericht naar de leiding van jeugdwerkverenigingen in Brugge, Damme en Oostkamp om preventief te werken maar ook om het thema tabak, alcohol en middelengebruik bespreekbaar te maken bij jongeren. Jongeren hebben namelijk een groter effect op elkaar omdat ze dichter bij elkaars leefwereld staan dan volwassenen.

Vorming en begeleiding als rode draad

Het afgelopen jaar hebben de jeugdverenigingen een infosessie en een vorming gevolgd om zo kennis te verzamelen over de verschillende middelen en hoe ze preventief aan de slag kunnen gaan. Daarnaast hebben ze zich ingezet om een tabak, alcohol en een drugbeleid op te stellen. Uit Brugge waren dit KSA Spiko, Landsscout Sint-Leo, Chiro Willebrod en KSA Kriko.

Voor Damme slaagden Chiro Sint-Rita en Jeugdhuis Loco in het Jep project en voor Oostkamp werkten de Chiromeisjes van Hertsberge hun project met succes af. Yoanne Favril en Juline Goethals van de Chiromeisjes Hertsberge hebben dit vormingstraject gevolgd en zij in deze materie ook veel zelf zekerder geworden. “We hebben nog niet echt te maken gekregen met deze problematiek binnen onze jeugdbeweging maar toen de vraag van de gemeente kwam om deel te nemen zagen we in het Jep project veel voordelen. De sessies waar we elkaar konden ontmoeten en ervaringen uitwisselen waren voor ons zeer verrijkend. We konden er ook onze visie toelichten en samen hebben we dan gewerkt naar een overeenstemming en een beleid waarin we ons allemaal konden in terugvinden. Zeker is dat we nu veel sterk in onze schoenen staan mochten er zich in de toekomst problemen voordoen. We gaan zeker ons tabak-, alcohol- en drugcharter door alle leiding laten ondertekenen en ook de nodige info bezorgen om hier mee om te gaan.”

Alcoholvrije receptie

Na de overhandiging van de Gold of Diamond labels en de persoonlijke erkenningen voor de leden werden de aanwezigen uitgenodigd op de receptie met alleen alcoholvrije drankjes om het project toch nog meer uitstraling te geven. (GST)