JOC Ieper viert einde van de examens met Re-Leaf

Op vrijdag 23 juni kunnen de studenten in Ieper het einde van hun examens vieren tijdens Re-Leaf. Het begint buiten met een gratis programma, vanaf 22 uur kan er binnen voort gefeest worden.

“De naam verwijst naar ‘relief’, het Engelse woord voor opluchting. Daarnaast is ‘leaf’ Engels voor blad en dat is een verwijzing naar ons buitengedeelte. We willen met het JOC een veilige en stressontladende plaats zijn waar je gezellig iets kan drinken, een leuk feestje kan meepikken en genieten van een aangenaam terras”, weet Sam Louage (26), die sinds een half jaar de jeugdhuisverantwoordelijke is.

“Iedereen is welkom, maar we focussen dus vooral op de studenten van het middelbaar en het hoger onderwijs die net hun examens afgewerkt zullen hebben. Om 14 uur starten we outdoor op het terras met dj’s LC Lennert, Sambrero en Growzy. Dat zijn drie Wevelgemnaars: de eerstgenoemde is resident-dj van de Riba, de tweede ben ikzelf. Ik koos voor een samentrekking van mijn voornaam en een sombrero, een leuke verwijzing naar de zomer. En dan heb je nog Growzy, die al enkele mooie referenties heeft. We voorzien op ons buitenterras ook een foodtruck.”

Onder water

Het feestgedruis zet zich om 22 uur binnen voort. Een ticket kost 6 euro, zowel in voorverkoop als aan de deur. “De fuif in de concertzaal duurt tot 5 uur en het thema is ‘onder water, glow in the dark’. Er zijn 400 tickets beschikbaar en de voorverkoop startte op maandag 12 juni. De dj’s voor de fuif maken we heel binnenkort bekend. Mijn taak bestaat erin om alles in goede banen te leiden. Uiteraard sta ik er niet alleen voor, want ook Charina Denolf en een heel team vrijwilligers ondersteunen dit evenement. Nu nog hopen op stralend weer”, besluit Sam.

Meer info: Re-Leaf op Facebook.