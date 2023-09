JOC Ieper blaast 50 kaarsjes uit tijdens feestweekend: “Programma voor jong en oud”

Op 22, 23 en 24 september viert JOC Ieper zijn gouden jubileum. Voor deze opmerkelijke gebeurtenis werkte het jeugdhuis een gevarieerd feestprogramma uit voor jong en oud. Alles situeert zich dan ook in en rond het JOC, dat zich sinds 2011 in de Fochlaan bevindt.

JOC Ieper startte in 1973 in het Vleeshuis en heeft sinds 2011 zijn intrek in de Fochlaan. Sam Louage (27) is de jeugdhuisverantwoordelijke. Samen met projectmedewerker Charina Denolf is hij de trekker van het feestweekend. “50 jaar JOC mogen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan”, vertelt Sam. “We kozen voor een driedaagse met start op vrijdag vanaf 16 uur. Dan is er traditioneel een afterschool en dat is nu niet anders. De schoolgaande jeugd vormt een belangrijk onderdeel van ons jeugdhuis en we wilden hen hierbij zeker betrekken. Tot 19 uur spelen twee dj’s in het café, daarna verhuizen de festiviteiten naar de concertzaal waar er een feestelijke receptie zal plaatsvinden. We hebben ook nog enkele verrassingen in petto. Vanaf 21 uur is daar de generatiefuif, met muziek van vroeger en nu. De dj’s hebben allemaal een link met het jeugdhuis. Het wordt een nostalgische avond die we rond 5 uur zullen afsluiten.” Zaterdag zijn er opnieuw tal van optredens. “In het café gaan we de rocktour op met lokale bands zoals Suncreek. Een van de bandleden is onze ondervoorzitter. Ook onder meer Barno Koevoet en The Duijmschpijkers komen langs, deze band was dit jaar een van de finalisten van de Nieuwe Lichting. In de concertzaal richten we ons op de hiphopscene. We merken dat dit genre leeft bij de jeugd. Ook hier staan enkele lokale artiesten zoals Incoggio en Grisha, maar ook grote namen als Yung Mavu en K1D. De toegang is gratis, maar een vrije bijdrage is altijd welkom.”

Vinylverkoop

“Zondag trekken we dan de kaart van jong en oud. Zo is er kinderanimatie, wafelenbak en een vinylverkoop. Onze collectie telt rond de 1.000 platen. We streven naar een gezellige zondagnamiddagvibe en sluiten het feestweekend zondagavond af”, aldus Sam Louage.

Info: Joc Ieper op Facebook.