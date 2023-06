Jill (11) is Kinderkrak in Lichtervelde

Jill Wybo (11) is een meisje dat graag bezig is. Ze volgt atletiek, woord en gaat wekelijks naar de Chiro. “Ik doe regelmatig mee aan loopwedstrijden, de laatste was de survival run. Vier kilometer lopen, onder andere door water en met survivalopdrachten.” Maar Jill staat vooral bekend als iemand die graag andere kinderen helpt. “Dat klopt”, zegt Jill. “Als iemand vecht, ga ik zeggen dat ze moeten stoppen. Of als een medeleerling in de les een oefening niet snapt, zal ik het opnieuw uitleggen.” In de klas van het Beverbos waar Jill zit, zit ook Neo, een jongen die rolstoel gebonden is. “Ik help hem veel, in de rij duw ik zijn rolstoel naar de klas of de speelplaats. En we spelen altijd samen. We zitten al heel lang samen in de klas. Ons lokaal is altijd beneden. Nu bijvoorbeeld, in de vijfdes, zaten we normaal op het eerste verdiep. Maar alles is verhuisd naar beneden en ik heb geholpen om alle boeken te verhuizen.” Jill twijfelt nog wat ze later wil worden. “Ik doe heel veel dingen graag, eerst dacht ik aan modeontwerper. Maar omdat er zoveel leuks bestaat, verander ik voortdurend van gedachten. Ik wist eigenlijk niet wat dat betekent, Kinderkrak.” Of Jill thuis veel helpt? “Thuis help ik wat minder dan op school. De vaatwasser legen, of de tafel dekken, en zo van die dingen doe ik wel.” (JW)

