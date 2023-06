Jilke (16) is Kinderkrak in Koksijde

Met haar 16 lentes heeft Jilke Michielsen al massa’s kilometers op de trappers afgelegd en knappe prestaties neergezet in prestigieuze wielerwedstrijden. Vorige zomer werd ze Belgisch wegkampioene, ze stond op het bovenste podiumschavotje van het BK tijdrijden in Waregem bij de nieuwelingen tweedejaars en won enkele weken later net niet de sprint op het BK Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde. Door haar twee oudere broers, Jarne en Joran, die allebei koersten, kreeg Jilke zelf de koersmicrobe te pakken. “Toen ik op mijn achtste naar de Vlaamse Wielerschool mocht, kreeg ik het helemaal te pakken. Ook bij de Miniemen fietste ik nog altijd voor de fun, en was ik niet meteen de beste, maar ik bleef volhouden omdat ik het graag deed. Ik was heel blij toen ik eindelijk naar de Topsportschool mocht, waar ik serieus kon beginnen te trainen en professionele superbegeleiding krijg. Ik krijg ook 100 procent steun van mijn ouders, met mama die me naar elke koers vergezelt.” Jilke legt de sportieve lat alsmaar hoger en kijkt uit naar nog meer uitdagende competities in de categorie Junioren volgend jaar. Ze hoopt dat ze geselecteerd wordt voor het Europees Jeugd Olympisch Festival (EYOF) in Slovenië om te zien hoe ze presteert op internationaal niveau. (MVO)