Jeugdwerker Thomas stopt bij JH Jakkedoe in Desselgem

Na iets meer dan tien jaar neemt Thomas Vandenhouweele afscheid als beroepskracht bij het Jeugdhuis Jakkedoe in Desselgem. “Het is een fantastische job, maar nu wil ik meer tijd investeren in mijn gezin”, vertelt hij.

Met een feestje zwaait Jeugdhuis Jakkedoe komende zaterdag Thomas Vandenhouweele uit. De Tieltenaar stopt na tien jaar als jeugdwerker bij het Desselgemse jeugdhuis en gaat binnenkort aan de slag als werkleider bij De Kringloopwinkel in zijn thuisstad. “Ik kijk met veel trots terug op mijn tijd in de Jakkedoe”, vertelt Thomas. “We zijn de laatste jaren ongelofelijk gegroeid en hebben ook onze stempel gedrukt op het Vlaams jeugdwerk.”

Net zoals heel wat mensen bleek de pandemie een kantelpunt voor Thomas, die onder meer verantwoordelijk was voor de ondersteuning van de vrijwilligers en leden binnen het jeugdhuis. “Tijdens de coronacrisis heb ik ondervonden dat ik wel heel veel tijd investeerde in de Jakkedoe. Ik was er bijna zeven dagen per week mee bezig. Het is een ongelofelijk leuke job, die je alleen maar goed kan doen als je je volledig geeft”, legt hij uit.

Ik voelde dat ik minder tijd had om mij volledig te geven, omdat ik meer tijd wou investeren in mijn gezin.

Thomas blikt met een tevreden gevoel terug op de vele activiteiten die hij in het jeugdhuis in de steigers zette. “Samen met de jongeren hebben we heel wat evenementen georganiseerd, zoals Jakhals, Oorwurm, Dondervogel en de 40ste en 45ste verjaardag van het jeugdhuis. We doen veel op onze eigen manier en verwezenlijken soms heel veel met weinig middelen”, zegt hij.

Zwaarste moment

Er waren helaas ook mindere momenten. Zo was er exact een jaar geleden een zware tegenslag, met het plotse overlijden van Becky Quissens. De 24-jarige beroepskracht overleed onverwacht in Gent. “Afscheid moeten nemen van Becky, dat was het zwaarste moment in mijn carrière. Ook dat verlies hebben we met alle leden samen verwerkt”, klinkt het. Afgelopen week werd er nog een boom aan het jeugdhuis gepland, ter nagedachtenis van de trouwe medewerkster.

Alles samen blikt Thomas echter terug op een fantastische periode, geeft hij nog mee. “Behalve de administratieve taken ga ik wellicht alles missen. De geweldig mensen, de goede vibe, de losse werksfeer, een gevarieerd takenpakket, de fijn collega’s en het charmante Desselgem. De laatste jaren heb ik hier meer tijd gespendeerd dan in Tielt”, besluit hij.

