Jeugdverenigingen delen reuzenspellen

Tijdens de jeugdraad in Oudenburg ontstond het idee bij de jeugdverenigingen om enkele spellen onderling te delen. “Zo hoeft niet elke jeugdvereniging dit apart aan te kopen en kunnen ze het spelaanbod voor de leden alleen maar verruimen. Met dergelijke ideeën van de jeugdraad gaan we graag aan de slag”, zegt schepen van Jeugd Romina Vanhooren. Net zoals volksspellen zijn de reuzenspellen een populair gegeven. Ze kunnen zowel binnen als buiten gespeeld worden. Intussen werd een reuzenjenga, sjoelbak, reuzendarts, reuzenmikado en reuzendoel voor frisbee aangekocht via de jeugdraad. Het spelplezier voor de leden van de jeugdvereniging kan alleen maar verruimd worden. Want spelen, daar wordt iedereen gelukkig van. Je kan de reuzenspellen binnenkort via het uitleenpunt in de lokale bibliotheek ontlenen. Alleen de Oudenburgse jeugdverenigingen kunnen hiervan gebruik maken. (foto LIN)