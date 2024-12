Jeugdraad organiseert spelletjesavond

Onder de noemer ‘Checkmate’ organiseert de Tieltse jeugdraad op 7 december een streekbieren- en gezelschapsspellenavond in het JOC in de Europahal. Er is een liveoptreden van de Lazy Whores en de opbrengst is integraal voor De Warmste Week. In 2018 organiseerde de jeugdraad ook al eens een succesvol evenement rond spelletjes en streekbieren. Daar breien ze samen met vier studenten van de Arteveldehogeschool een vervolg aan. “Door streekbieren te proeven, spelletjes te spelen en te genieten van livemuziek dragen de bezoekers bij aan een actie die veel verder reikt dan de Europahal”, verwoordt jeugdraadvoorzitter Josuah Verschaeve het. “Met vijftien lokale bieren zetten we de Belgische biercultuur in de kijker, al zijn er ook wijnen en versnaperingen te verkrijgen.” Checkmate vindt plaats vanaf 17 uur. ’s Avonds is er een foodtruck aanwezig. Een ticket kost 4 euro, inclusief gratis biertje van De Poes, en kan besteld worden via www.your-tickets.be/events/Checkmate. (SV/foto WME)