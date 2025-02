Jeugdraad organiseert Lighterfeast met spaarkaart

De jeugdraad wil samen met de jeugdbewegingen het uitgaan in eigen gemeente stimuleren. Daarvoor brachten ze de spaarkaart in voege, waarvan de eerste stempel wordt gegeven op het allereerste event op 1 maart, Lighterfeast.

“We willen het uitgaan in Lichtervelde wat opkrikken zodat ook de jeugdbewegingen weer meer naar elkaars events gaan”, zegt voorzitter van de jeugdraad Dave Vantyghem. “Voor Lighterfeast kozen we bewust om het in het JOC te doen, omdat dat het meest centraal is.”

“Tijdens Lighterfeast kunnen jongeren iets drinken aan de bar. Een dj komt voor een lage prijs achtergrondmuziek draaien. We maken van deze gelegenheid gebruik om jongeren die met vragen zitten de mogelijkheid te geven hiervoor op deze avond langs te komen. Het wordt de start van onze sensibiliseringscampagne om het JOC en de jeugd meer in de kijker te zetten”, zegt Dave. “Hiermee nodigen we iedereen uit om meer in Lichtervelde uit te gaan, want dat is leuker, dichter en goedkoop.”

Financieel voordelig

Om de spaarkaart te lanceren, houdt de jeugdraad op zaterdag 1 maart vanaf 20 uur het jeugdhuis De Lichting open. “Hier zullen de spaarkaarten uitgedeeld worden en zal er ook gedronken kunnen worden aan jeugdige prijzen. De eerste stempel op de kaart wordt dan uitgereikt. Daarna kunnen spaarkaarten opgehaald worden op deelnemende evenementen. Wie stempels verzamelt, maakt kans op epische prijzen.” Schepen van Jeugd Steven Kindt is blij met het initiatief. “Hetgeen het meest leeft, is de moeilijkheid om volk te krijgen bij evenementen. De spaarkaart is een tof idee, dat helemaal vanuit de jeugdraad zelf kwam. Het JOC werd indertijd als laagdrempelige locatie voor initiatieven van de jeugd gebouwd, niet als fuiflocatie. We begrijpen dat er druk ligt om de fuiven in Zaal De Zwaan financieel voordelig te houden. Met de gemeente willen we hierin tegemoetkomen. Zo komt er een evenementenbeleid dat afgestemd is op de gemeente en de jeugdbewegingen.”

Een overzicht van de deelnemende evenementen zijn terug te vinden op de sociale media van de jeugdraad (Facebook: JeugdraadLichtervelde).