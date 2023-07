Jeugdraad in Wingene schenkt gratis herbruikbare bekers aan jeugdverenigingen en jeugdhuizen

De Wingense Jeugdraad ondersteunt jeugdverenigingen via verschillende initiatieven. Eén van de acties is het schenken van gratis herbruikbare bekers aan jeugdverenigingen in Wingene.

“Als jeugdraad begrijpen we de belangrijke rol die jeugdverenigingen spelen in het leven van jongeren”, zegt voorzitter Marthe Demeulemeester. “Ze bieden niet alleen een veilige en leuke omgeving voor jongeren om zich te ontwikkelen, maar bieden ook kansen voor sociale interactie en gemeenschapsopbouw. Daarom willen we ervoor zorgen dat jeugdverenigingen hun activiteiten kunnen voortzetten op een manier die milieuvriendelijk is en de impact op ons ecosysteem minimaliseert.”

225 herbruikbare bekers

Door gratis herbruikbare bekers te schenken, wil de Jeugdraad het gebruik van wegwerpbekers verminderen en jongeren bewustmaken van de voordelen van hergebruik.

“We willen met deze actie jeugdverenigingen aanmoedigen om de herbruikbare bekers te gebruiken tijdens alle activiteiten en evenementen, waardoor ze een positieve impact hebben op het milieu en tegelijkertijd bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van onze gemeente”, stelt schepen van Jeugd Jens Danneels. “Nu wordt hoofdzakelijk gefocust op het gebruik van herbruikbare materialen op evenementen, maar het is even belangrijk dit te doen in het wekelijks instuifmoment, wekelijkse activiteit, bestuursweek of bivak.”

De Jeugdraad schenkt daarom aan alle erkende jeugdverenigingen in Wingene 225 herbruikbare bekers.