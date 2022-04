Jeugdhulpvoorzieningen uit Roeselare, Kortrijk en Wervik smelten samen in nieuwe organisatie XPLO

Jeugdhulpvoorzieningen Onze Kinderen uit Roeselare, De Korf uit Kortrijk en O2 uit Wervik smelten samen in een nieuwe organisatie met als naam XPLO. Het doel van jeugdhulpvoorzieningen is om te werken op maat van de vragen van kinderen, jongeren en gezinnen, rekening houdend met een complexe wetgeving, de beperkte middelen en een krappe arbeidsmarkt.

Binnen deze context startten drie West-Vlaamse jeugdhulpvoorzieningen vzw Onze Kinderen, vzw De Korf en vzw O2 enige tijd geleden gesprekken op om de voordelen van een sterke samenwerking te verkennen.

Gezamenlijke initiatieven

“Tijdens de eerste verkenning ontwikkelde zich meteen een stevige vertrouwensband, die zich tijdens de voorbije maanden reeds vertaalde in een aantal gezamenlijke initiatieven”, aldus Filip Camerlynck, voorzitter van vzw Onze Kinderen.

Recent hebben de bestuursorganen van de drie jeugdhulpvoorzieningen beslist om de samenwerking verder op te waarderen en alles concreet te maken.

Opstart 1 januari 2023

“Dat zal uitmonden in een fusie van de drie bestaande organisaties onder de naam XPLO vzw. De beslissing werd bezegeld door het ondertekenen van een fusieprotocol, waarmee het proces de laatste rechte lijn ingaat voor een effectieve opstart op 1 januari 2023”, klinkt het.

Door XPLO op te richten zijn de organisaties ervan overtuigd sterker gewapend te zijn voor huidige en toekomstige uitdagingen.

Exploreren

“De verdere uitbouw van een kwalitatieve dienstverlening aan kinderen, jongeren en gezinnen staat daarbij centraal”, gaat Filip Camerlynck verder. “XPLO verwijst ook niet toevallig naar ‘exploreren’. Daarmee willen we het belang van blijvend innoverend denken en handelen accentueren.”

De fusie brengt hoe dan ook voordelen met zich mee. “Door de krachten te bundelen kunnen we ons beter profileren als gesprekspartner, zowel met diverse externe partijen, als in z’n geheel. Op die manier kunnen we nog meer talent aantrekken op de huidige krappe arbeidsmarkt.”

Blijvende meerwaarde

Tegelijk zullen de organisaties oog hebben om elkaar aan te vullen en verbinden ze zich ertoe de eigenheid en slagkracht van de lokale entiteiten verder uit te bouwen.

“Kennis en ervaring aanbieden is daarbij de bindende factor. Op die manier willen we met XPLO een blijvende meerwaarde creëren in de jeugdhulp”, sluit Filip Camerlynck af.