Jeugdhuis viert met festival

Eigenlijk zou Jeugdhuis Dolce Vita al in 2020 de 40ste verjaardag vieren, maar door de coronacrisis werden de festiviteiten uitgesteld. Op zaterdag 9 juli viert ‘De Vrede’ eindelijk dit jubileum met een festival in het Brigidapark.

Jeugdhuis Dolce Vita, in de volksmond ook bekend als ‘De Vrede’, is een begrip in Oostnieuwkerke. Veertig jaar geleden besloten enkele jongeren het jeugdhuis op te starten. Een voetbalclub en een Chiro waren er toen al, maar de oprichters zochten naar nog iets nieuws waar ze hun ei in kwijt konden. Dat werd het jeugdhuis. Intussen zijn we al 42 jaar later en bestaat het jeugdhuis nog altijd. “Al hing de toekomst van het jeugdhuis enkele jaren geleden wel aan een zijden draadje. Gelukkig bliezen enkele oud-kernleden toen nieuw leven in Dolce Vita”, aldus huidig voorzitster Michelle Dutry.

Op volle toeren

Enkele jaren na het dipje draait het Oostnieuwkerkse jeugdhuis weer op volle toeren. 16 kernleden leiden er de evenementen en activiteiten in goede banen. “Normaal zijn we wekelijks open op vrijdagavond, maar ook op zaterdagavond is er af en toe wel eens iets te doen. We zien de toekomst rooskleurig in. De Oostnieuwkerkse jeugd vindt terug de weg naar de Lepelstraat en we hebben het gevoel dat het jeugdhuis de komende jaren enkel maar aan populariteit zal winnen.”

Ondertussen kijken de jongeren reikhalzend uit naar de nieuwbouw. De gemeente plant een nieuwe zaal Zonneheem en in het nieuwe gebouw zal er ook plaats zijn voor een nieuw jeugdhuis. “Zoals de plannen er op vandaag uit zien zal het jeugdhuis in 2024 klaar zijn. Een nieuw gebouw voor ons is eigenlijk echt wel nodig. Bij grotere evenementen merken we dat onze faciliteiten langs de Lepelstraat een beetje te kort schieten. Ons huidig jeugdhuis is verouderd, straks kunnen we gebruik maken van een gloednieuwe ruimte.” De jongeren van Dolce Vita zaten al meermaals samen met het gemeentebestuur. “We zijn blij dat we ook inspraak krijgen met het oog op de komst van onze toekomstige thuis.”

Groots festival

Maar ondertussen zitten de kernleden van Dolce Vita zeker niet stil. “Twee jaar geleden hadden we graag ons 40-jarig bestaan gevierd met een festival. Doordat de coronacrisis toen uitbrak vielen onze plannen in het water. Ook vorig jaar konden we niets organiseren. Nu halen we onze plannen uit onze koelkast. Twee jaar na datum vieren we een mijlpaal in de geschiedenis van het jeugdhuis.” Op vrijdag 8 juli nodigt de huidige kern alle oud-kernleden uit om in het jeugdhuis het glas te heffen op 40 jaar De Vrede. Een dj zet het feestweekend dan al in. “Op zaterdag organiseren we dan een groots evenement voor het grote publiek. Heel wat Oostnieuwkerkenaars zijn het jeugdhuis genegen. We verwachten dan ook een mooie opkomst voor ons festival.”

Afterparty

Dat festival vindt plaats in het Brigidapark. “Vanaf 14 uur is iedereen welkom. We zorgen voor kinderanimatie en eetkraampjes en vanaf 17 uur komen er enkele bands optreden.” Marino Punk, HDDDED!, We Sir en Mr O & The Havanas geven er het beste van zichzelf om de verjaardag van het jeugdhuis nog extra in de kijker te zetten. “Afsluiten doen we met lokaal dj-talent. Ons festival zal eindigen om 2 uur, maar daarna gaan we nog verder tot in de vroege uurtjes in ons jeugdhuis zelf tijdens de afterparty.”

(BF)