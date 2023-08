Jeugdhuis Uttetote in Wijtschate sluit de deuren, bestemming gebouw nog onbekend

Na tien jaar stopt het jeugdhuis Uttetote in Wijtschate met alle activiteiten. Er wordt op zaterdag 26 augustus nog een laatste feestje georganiseerd en dan is het verhaal van Uttetote over. De gemeente zal uitkijken naar een nieuwe bestemming voor het gebouw. “We hopen binnen afzienbare tijd meer duidelijkheid daaromtrent te scheppen”, zegt burgemeester Wieland De Meyer, die het jeugdhuis in 2013 opende als schepen van Jeugd.

Het waren de monitoren van de speelpleinwerking die het initiatief namen om met een jeugdhuis in Wijtschate te beginnen. “Alle voorzieningen zijn al aanwezig, het gebouw is zeker ruim genoeg en het is bovendien goed gelegen. Met deze – en nog andere – argumenten stapten we met een tiental speelpleinmoni’s naar de gemeente. Jeugdschepen Wieland De Meyer zag ons voorstel wel zitten. Intussen zijn we een half jaar verder en hebben we concrete afspraken gemaakt met de gemeente Heuvelland. Ook met brouwerij Bartier uit Wijtschate sloten we intussen een overeenkomst”, liet de eerste voorzitster Emely Cocquyt tien jaar geleden noteren.

Little Dikkebus

“In Heuvelland hadden we al jeugdheem ‘n Westouterik. Maar nu kunnen ook de jonge gasten van Wijtschate en buurgemeenten Kemmel, Wulvergem en Nieuwkerke dicht bij huis samenkomen en een pintje drinken.”

Nu tien jaar later is Ike Devogel de laatste voorzitter van het jeughuis. “Waarom we stoppen? Omdat er nog weinig tot geen energie meer is in de al beperkte bestuursploeg om de vereniging draaiende te houden.”

“Verder moeten we ook vaststellen dat de Heuvellandse jeugd niet wakker ligt van een jeugdhuis in Wijtschate. Smalend noemen we dit hier ook wel Little Dikkebus omdat alle vrijwilligers uit Dikkebus afkomstig zijn. Maar ze vonden hier wel een lief.”

Moeilijke periode

Toen drie jaar geleden Ike de nieuwe voorzitter werd, wist hij dat er een moeilijke periode aan zat te komen. “De vorige voorzitter had er al de stekker uit willen trekken, en dan was er ook nog corona.”

“Onder mijn voorzitterschap openden we alleen nog tijdens evenementen. En dan konden we steevast de jongeren van Chiro Wij(t)schate(ren) verwelkomen. Jongeren uit de andere dorpen van Heuvelland kwamen hier maar zelden.”

Toekomst site

De naam van het jeugdhuis is een West-Vlaamse verwijzing van jongeren naar het drinken van een pint, Uttetote. Nu het jeugdhuis definitief sluit, komt het lokaal, de voormalige voetbalkantine van FC Wijtschate, leeg te staan.

CD&V Heuvelland hoopt alvast dat dit niet te lang zal zijn. “We stellen voor dat het gemeentebestuur een oproep lanceert voor Heuvellandse verenigingen of jeugdverenigingen die een lokaal kunnen gebruiken. Op die manier worden alle vragen tot meer ruimte meteen ook eens gebundeld. Wij denken onder meer aan KLJ Wijtschate die nu in een zeer klein lokaal zitten bij de Klaverhulle of aan verenigingen die actief zijn in de sporthal en eventueel nood hebben aan bijkomende ruimte”, stelt Nathan Duhayon, voorzitter van CD&V Heuvelland.

Link naar jeugd

Het gebouw ligt centraal in de recent aangepakte site aan de Croonaert. “We kiezen ervoor om het gebouw een nieuwe bestemming te geven met een directe link naar de jeugd. In het nabije verleden werd het gebouw ook al gebruikt door de speelpleinwerking van Wijtschate en dat kan zeker ook in de toekomst”, aldus schepen van Jeugd Bart Vanacker.