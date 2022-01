Jeugdhuis ’t Schipke in Lauwe is uitvalsbasis voor VPG-werking: “We zoeken kwetsbare jongeren”

De stad Menen diende een dossier in voor de projectoproep ‘Generatie Veerkracht’, het actieplan waarmee de Vlaamse regering maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in tijden van corona beter wil ondersteunen. Na goedkeuring kan de stad rekenen op 40.000 euro subsidies om in samenwerking met jeugdhuis ’t Schipke een VPG-werking in Lauwe op te starten. Zelf brengt de stad ook nog eens 10.000 euro in.

“VPG is een jongerenwerking waarbij animatoren VindPlaatsGericht te werk gaan”, zegt schepen van Jeugd en Sport Kasper Vandecasteele. “Er bestond al een VPG-werking in Menen en nu dus ook in Lauwe. Sinds 24 november gaan twee animatoren op pad in Lauwe en Rekkem. Je kan hen op woensdagnamiddag tussen 13 en 19 uur tegen het lijf lopen, ze zijn herkenbaar aan hun T-shirts en petten met het VPG-logo.”

“Ze gaan in de publieke ruimte op zoek naar jongeren, die niet bij een sportclub of jeugdvereniging aangesloten zijn, maar die op pleintjes spelen en niet altijd weten wat gedaan. De animatoren slaan een babbeltje met hen, peilen naar wat er bij hen leeft, zoeken uit wat hun noden en behoeften zijn en proberen hen actief te betrekken bij het uitwerken van een vrijetijdsaanbod.”

De VPG-werking in Lauwe gebeurt in samenwerking met ’t Schipke. “Het jeugdhuis is een herkenbare plaats in Lauwe, een ontmoetingsplaats voor jongeren. Onze VPG-werkers hebben er een plaats om te vergaderen en te evalueren. Samen met de jongeren en het jeugdhuis proberen ze een leuk aanbod te creëren. Ze leggen er contacten met jongeren en kunnen ook rekenen op de bestellers, die elk hun eigen netwerk hebben. De animatoren moeten vanaf nul geleidelijk aan beginnen opbouwen, maar de werking in Lauwe is nu al een positief verhaal. Nu al konden ze met een tiental jongeren een activiteit ondernemen.”

Groter bereik

Dankzij de subsidies van de Vlaamse regering en de cofinanciering van de stad kan dit project lopen tot na de grote vakantie van 2023. Tot dan gaan de animatoren concreet aan de slag om een groot netwerk uit te bouwen. Wat er daarna gebeurt, zal afhangen van het succes van het project.

“De coronaperiode weegt extra op kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. Team 8930 vindt het belangrijk om hen ruimte te geven en probeert veel te doen naar jongerenwelzijn toe. Dankzij de VPG-werking kunnen we net die jongeren bereiken die we anders niet via een jeugdbeweging of sportclub kunnen bereiken”, besluit de schepen.

(CB)