Jeugdhuis pakt uit met eerste ‘60 uur van Kernelle’ in Dentergem

Jeugdhuis Kernelle in Dentergem is meer dan klaar voor het jaarlijkse kermisweekend. Dit jaar pakt het voor het eerst uit met de ‘60 uur van Kernelle’. Van vrijdagavond 14 juli tot en met maandagochtend 17 juli organiseren ze non-stop activiteiten.

“We wilden het dit jaar eens over een andere boeg gooien en met deze marathon vol activiteiten op de proppen komen”, vertelt Thibault De Smul. “De 60 uur gaan officieel van start op vrijdag 14 juli vanaf 16 uur. Dan opent onze camping de deuren. Niet aan het jeugdhuis zelf, wel iets verderop aan de achterkant van het JOC in de Wontergemstraat. Daar kunnen kampeerders op een stukje weide terecht. Zij kunnen vanaf 21 uur op ons Summerfest terecht, een gezellige fuif in het jeugdhuis. Eens dat afgelopen is, kunnen ze vlakbij in alle veiligheid slapen. Om 4 uur ‘s nachts pakken we nog uit met een traditie in deze contreien: Pintje Dek. Bij elk pintje krijg je dan een boterham met gehakt.”

Kerkworp

Op zaterdag 15 juli start de dag om 8 uur met een ontbijt in het jeugdhuis. Om 11.30 uur staat de kerkworp aan de OLV- en Sint-Stephanuskerk op het programma. “We smijten mooie prijzen naar beneden”, weet Thibault. “Inschrijven hiervoor is niet nodig, gewoon langskomen volstaat. Tussen 13 en 18 uur kan je in groepen deelnemen aan de Gel Blasters, een variant op paintball. Om 19 uur staat er een barbecue op het programma, met om 21 uur een afterparty. Om 4 uur is er opnieuw Pintje Dek.”

Langste volhouder

Zondag is er om 8 uur terug een ontbijt en om 10 uur kan iedereen terecht op een gezellig terras. “Wie dat wenst, kan er in groep met een bierfiets op de baan. We voorzien een chauffeur, dus de deelnemers kunnen gewoon van de sfeer genieten. Om 23 uur is er nog een gratis vat. Om 4 uur zijn onze zestig uur officieel voorbij, maar wie blijft overnachten geven we maandag om 8 uur nog de kans om te ontbijten. De camping sluit die dag om 12 uur de deuren. We voorzien ook nog een mooie prijs voor wie er in slaagt het langst op de 60 uur te blijven.”