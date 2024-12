Jeugdhuis organiseert Herderkensbal

Naar jaarlijkse gewoonte pakt het Winkelse jeugdhuis Chaplin uit met het Herderkensbal, een grote fuif op kerstdag. Die vindt ook dit jaar plaats in de lokale sporthal. DJ Flammex begint er al vroeg aan. Vanaf 19.30 uur zorgt hij voor ambiance. Daarna zijn Karakals, Snapback, dj Jesus en Snes aan de beurt. Om 21 en 22 uur trakteert het jeugdhuis met een gratis vat. Wie graag een jenevertje drinkt kan terecht aan de jeneverbar. Tickets zijn in voorverkoop verkrijgbaar via https://shop.stamhoofd.be/herderkensbal-2024. Tickets kosten in voorverkoop 7 euro. De voorverkoop stopt op 22 december. De dag zelf kan je ook nog tickets kopen. Die kosten voor 23 uur 8 euro, daarna 10 euro. (BF/foto JS)