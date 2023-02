Jeugdhuis OHK komt thuis in Europacentrum: “We willen ons profileren als jongerenmuziekcentrum”

Jeugdhuis OHK komt opnieuw thuis in de Christinastraat met de ingebruikname van een gloednieuw pand. “We willen ons steeds meer profileren als jongerenmuziekcentrum”, luidt het.

Jeugdhuis OHK (Oostendse Hobbi Klubs) startte eind jaren 60. Na tal van omzwervingen huisden ze tientallen jaren in een oud schoolgebouw in de Christinastraat 113. Maar het stadsgebouw werd verkocht en in afwachting van hun definitieve stek onder het Europacentrum vonden ze de voorbije twee zomers onderdak in het voormalige zwembad.

Zaterdag opening

“Het was een mooie locatie met veel mogelijkheden zoals een buitenbar en veel ruimtes. Maar we zijn toch blij dat we konden verhuizen. We zijn erg blij met onze nieuwe locatie op de hoek van de Christinastraat met de Van Iseghemlaan. Hier kunnen we onze werking helemaal ontplooien en een plaats zijn waar jongeren kunstzinnig hun ding kunnen doen. Van concerten tot woordkunst, ateliers en muziekopnames. Er waren al twee proefdagen en op zaterdag 18 februari openen we definitief”, zeggen de drie verantwoordelijken Tuur Soete, Thomas Van Troostenberghe en Toon Van Biervliet.

In het hoekpand zijn er 50 plaatsen waar jongeren kunnen chillen. “We gaan vooral op zoek naar manieren om de jongeren te laten openbloeien in hun hobby’s. Even goed kan deze ruimte dienen voor optredens. Daarnaast hebben we een ‘donkere kamer’ voor jongeren die hun analoge foto’s willen ontwikkelen. Hier is ook een atelier waar jonge kunstenaars in residentie kunnen komen. Als OHK willen we die jongeren begeleiden. Naast ons pand is er ook een vitrine waar we jonge makers een forum willen geven.”

Opnamestudio

“We willen ons steeds meer profileren als jongerenmuziekcentrum. In de aanpalende zaal Elysée zijn er repetitieruimtes en we hebben ook een opnamestudio waar de jonge bands hun werk kunnen opnemen. In de Elysée willen we straks ook concerten organiseren en binnenkort brengen we op ons eigen label werk uit van Nealions. OHK zal ook de kans geven aan jonge mensen met een idee om iets te organiseren in onze zaal.”

Ze zijn tevreden dat ze thuiskomen in het hart van de stad. “We legden geen gemakkelijke weg af maar we zouden niet staan waar we nu zijn zonder die weg af te leggen. We zijn dus erg positief over deze verhuizing en de mogelijkheden die de locatie ons biedt.”

OHK is open op woensdag, vrijdag en zaterdag, telkens van 15 tot 22 uur.