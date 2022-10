Jeugdhuis Loco in Sijsele organiseert ‘After school’ voor jongeren

Sinds 21 oktober organiseert Jeugdhuis Loco tweewekelijks op vrijdag een ‘After school’ voor jongeren van 12 tot 16 jaar. Jongeren kunnen zo snel leeftijdsgenoten uit hun omgeving leren kennen.

Tweewekelijks op vrijdag nodigt jeugdhuis Loco, gevestigd in het oude stationsgebouwtje langs de Stationsstraat, jongeren van 12 tot 16 jaar uit naar ‘After school’. De Damse tieners hoeven na school dus nog niet meteen naar huis. In een veilige, aangename omgeving kunnen ze van 16 tot 19 uur in het jeugdhuis in Sijsele terecht om nieuwe vrienden te maken, een gezelschapsspel te spelen of muziek te draaien. Daarnaast kunnen ze er ook frisdranken drinken aan democratische prijzen én jarige bezoekers worden extra in de kijker gezet.

Ontmoetingsplek

Bij de mensen van Jeugdhuis Loco – dat in januari 2015 na enkele moeilijke jaren de deuren opnieuw opende met een nieuw bestuur – viel het op dat er bij de 12- tot 16-jarigen een grote vraag is naar activiteiten op hun maat. “Wie geen lid is van een jeugd- of sportvereniging, heeft in Damme weinig mogelijkheden om leeftijdsgenoten te leren kennen”, zegt schepen voor Jeugd Eveline Van Quekelberghe (CD&V+). “Met Jeugdhuis Loco spelen we daar nu op in. We willen de jongeren een moment geven om elkaar te ontmoeten en zich te ontplooien.”

Veilige omgeving

Met ‘After school’ wil het jeugdhuis, daarin gesteund door het stadsbestuur, dus een nood aan ontmoetingsgelegenheid invullen door georganiseerde bijeenkomsten voor jongeren te voorzien.

“De jongeren komen in het jeugdhuis terecht in een veilige omgeving waar plezier hebben en ‘kunnen zijn wie je bent’ centraal staat”, vervolgt schepen Van Quekelberghe. “Ook voor de ouders is dit een geruststelling. Ze weten waar hun kind zich na schooltijd bevindt en zijn er gerust in dat ze zich daar verantwoord kunnen uitleven.” (PDV)