Jeugdhuis Lichtervelde zwaait deuren eindelijk weer open

Na maandenlange stilte is er zaterdag weer leven in het Lichterveldse jeugdhuis. Studentenclub Deliria organiseert er een ‘dagdisco’. Het eerste evenement sinds heel lang in wat tot voor kort De Keirse heette. Bedoeling is dat het jeugdhuis op termijn wekelijks open is.

Eindelijk! Er valt nog eens iets te beleven in het jeugdhuis van Lichtervelde. Al moeten we voortaan eigenlijk ‘jeugdontmoetingscentrum’, of – beter nog – ‘JOC’ zeggen in plaats van ‘jeugdhuis’. Drie maanden nadat het bestuur van JH De Keirse aankondigde ermee te stoppen en één maand nadat het gemeentebestuur een nieuwe jeugdhuiswerking aankondigde, vindt er op zaterdag 25 juni een allereerste evenement plaats in JOC De Lichting. Deliria, een Gentse studentenclub vol jongeren uit Torhout en omstreken, organiseert er vanaf 15 uur een dagdisco.

Speciaal gevoel

Dat de studentenclub in Lichtervelde terechtkomt, is geen verrassing. Met praeses Lukas Hoornaert, samen met penningmeester Wolfgang Vanpraet trouwens ook groepsleider van de chirojongens, heeft de studentenclub een Lichterveldenaar aan het roer. Dorpsgenoot Miguel Levrau is dan weer schachtentemmer van dienst bij Deliria. “Het is voor ons een hele eer dat we onze studentenclub naar Lichtervelde kunnen brengen”, zegt Lukas.

“Dat dit het eerste ‘evenement’ is in het vernieuwde jeugdhuis, geeft een extra speciaal gevoel. Zelf zakten we met onze vrienden en met de Chiro geregeld af naar De Keirse, dus we kennen het hier wel. Op 5 augustus en 23 september houden we het jeugdhuis trouwens nog eens open.”

De dagdisco is ook een beetje een nachtdisco, want de lichten gaan uit om 3 uur. Dat is 12 uur (!) na de start. “Elk uur zullen we een promo lanceren”, verklapt Lukas. “De dranken zullen sowieso aan jeugdhuistarieven verkocht woren, maar elk uur zal er dus een drankje nóg goedkoper zijn. En dat allemaal in een gezellige, maar ook feestelijke sfeer om de zomer op een leuke manier in te zetten.”

Studentenclub Deliria organiseert het eerste evenement in JOC De Lichting. © gf

Met de dagdisco van Deliria komt er een einde aan een lange lijdensweg. Sinds de laatste lockdown in het najaar van 2021 bleef het oorverdovend stil in het jeugdhuis, dat toen nog De Keirse heette. Ook toen zo goed als alle coronamaatregelen verdwenen, bleven de deuren van het jeugdhuis op de hoek van de Boomgaardstraat en de Torhoutstraat dicht.

Eind maart liet de kern van De Keirse weten er de brui aan te geven. Het huurcontract met de gemeente werd beëindigd. Een echte reden werd niet gecommuniceerd, maar het is geen geheim dat gemeente en jeugdhuis er een andere visie op nahielden. Het bleef opnieuw wekenlang erg stil, maar eind mei kondigde het gemeentebestuur een nieuw concept aan.

Ontmoetingsplaats

De naam ‘De Keirse’ ging op de schop, er werd komaf gemaakt met een vaste kern en de jeugdhuiswerking moest deel gaan uitmaken van JOC De Lichting, aangevoerd door een stuurgroep die bestaat uit jeugdconsulent Stijn Cornette, jongerencoach Febe Demulder en voorzitter Robin Gevaert van de jeugdraad. Bedoeling is dat jongeren er straks opnieuw elke week terecht kunnen.

“Ik ben tevreden dat alle Lichterveldse jeugd het JOC opnieuw als ontmoetingsplaats kan beleven”, zegt schepen van Jeugd Steven Bogaert (CD&V). “Ik ben ervan overtuigd dat dit concept een meerwaarde zal betekenen voor álle jeugd, zowel georganiseerd als niet-georganiseerd. Op termijn moeten jongelui er terecht kunnen voor zowel een rustige baravond of spelletjesnamiddag als voor een evenement met dj’s.”

Na Den Inktvis, Het Andere Geslacht en De Keirse is het nu dus tijd voor De Lichting.