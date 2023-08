Jeugdhuis Krak viert vijftigste verjaardag: “Tropische sfeer tijdens onze Hawaïaanse avond ”

Jeugdhuis Krak blijft een vaste waarde voor de regionale jeugd en heeft ook de komende weken en maanden weer heel wat hippe activiteiten gepland. De opbrengst van de activiteiten wordt volledig geïnvesteerd in de jaarwerking van het jeugdhuis dat dit jaar zijn 50ste verjaardag viert.

“Op het hoogtepunt van de zomer – op zaterdag 12 augustus – toveren de Krak-ladies het jeugdhuis om tot een ware girly oase”, vertelt Joachim Wannyn van jeugdhuis Krak. “Zoals hun heldin Natasha Bedingfield het zou zeggen: Girlsnight is where your book begins, the rest is still unwritten. We geven al een tipje van de sluier van hoe de avond eruit zal zien. Dansen, twerken, glitter, glamour, spiegels en vooral veel feesten op de muziek van de hipste dj’s van dit moment.” Dresscode: hot girl summer. De toegang is gratis.

Jeugdhuis Krak brengt op vrijdag 25 augustus met ‘Ohana’ opnieuw de Hawaïaanse sfeer naar het Zomerplein aan GC Spikkerelle in Avelgem. “In de Hawaïaanse cultuur staat ‘ohana’ voor één grote familie. Iedereen welkom op het zomerplein om met vrienden en familie een zalig sfeervolle avond te beleven. Vanaf 17 uur tot in de late uurtjes word je ondergedompeld in een tropische sfeer. Geniet van een schuimende pils, frisse Desperados of lekkere cocktail aan onze buitenbar. Ontspan tussen de bamboe en palmbomen in één van de loungehoekjes. Beweeg op de dansbare beats van onder meer Tola OG, VLR., TYLR, THWHT en andere zwoele dj-sets. Kom proeven van lekkere Hawaïaanse hapjes. Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een zuiders sfeertje. Dit is de perfecte afsluiter van de zomer. Toegang bedraagt amper 1 euro.”

Beste dance acts

Noteer alvast ook dat de tweede editie van Technology plaatsvindt op zaterdag 9 september. Tiijdens dit techno-concept wordt het jeugdhuis transformeert in een echte industrial/club venue met de beste dance acts uit de regio en daarbuiten.

Op vrijdag 20 oktober start het echte feestweekend naar aanleiding van ‘50 jaar Krak’ met optreden van onder meer Orchestre International du Vetex, The Flat Water Blues Band en een expo rond het het 50-jarig bestaan van het jeugdhuis. Op zaterdag 21 oktober wordt er verder gefeest met Club Soda vibes in GC Spikkerelle.

Op 11 november is er hun fuif Advanced. Jeugdhuis Krak sluit het feestjaar af met op 31 december een nieuwe editie van het oudejaarsevenement NYE in GC Spikkerelle.