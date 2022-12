Jeugdhuis Krak uit Avelgem pakt uit met eindejaarsfuif

Het Avelgems jeugdhuis Krak zorgt doorheen het jaar voor de leukste activiteiten voor onze jongeren! Op 31 december zorgt deze enthousiaste bende voor een spetterende eindejaarsfuif in Spikkerelle, zodat we 2023 vol goesting kunnen inzetten.

Joachim Wannyn (47), projectcoördinator in Krak, legde het concept uit. “Het is geleden van 2019 dat we onze eindejaarsfuif konden organiseren. Het is goed om weer back to normal te zijn. In 2018 zijn we met dit concept gestart, en het was meteen een groot succes. In Krak is het ook meer dan een simpele eindejaarsfuif. Het is een speels samenkomen tussen de jongeren, het is de inkleding, het is een steengoede programmatie. Dit jaar zijn we voorzien van zeven nationale én internationale dj’s.

“Vroeger hadden we Club Soda. Het was een festival waar we jaarlijks rond de 1000 bezoekers zaten. Toen hebben we ervoor gekozen om ons geld meer uit te geven doorheen het jaar, eerder dan veel op één groot evenement. Daaruit is dan de eindjaarsfuif ontstaan.”

“Nu kunnen we ons ook meer focussen op de werking van het jeugdhuis. Zo hebben we een Krak Constructie en Beeld Atelier, een Krak Podium en een Krak Café. Op die manier kan iedere jongere zich hier komen uitleven. Ook op de eindejaarsfuif willen we het zo aangenaam mogelijk houden. Daarom houden we ons aan een maximum aantal feestvierders, namelijk 1000. Het zorgt ervoor dat we niet over de koppen zouden moeten beginnen lopen. Iedere editie zijn al onze tickets verkocht geraakt, dus dat we hopen dit jaar natuurlijk ook.”

Het wordt een onvergetelijke avond in Avelgem. Wil je er ook bij zijn? Koop dan jouw tickets via https://nye.krak.be

Aftellen kan op grote ledschermen met indrukwekkende visuals en belichting, verzorgd door het creatieve team van ‘Spacemakers’. Vereeuwig de avond met een fotobooth en gratig party gadgets.

(ML)