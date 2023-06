Jeugdhuis Krak opent feestweekend in Avelgem met Blackout Summer

Vrijdag 23 juni ging de jaarlijkse editie van Blackout Summer door. Dat is een feest die traditiegetrouw het einde van de examens en het begin van de zomervakantie inluidt voor studenten. Het feest ging door op het zomerplein in Avelgem. Daarmee is het meteen ook het eerste evenement dat daar gehouden wordt dit jaar. De organisatie spreekt van een geslaagde opener.

Het zomerplein werd kort na de middag al geopend voor publiek. Het terrein was gevuld met opblaasbare zomerattracties. Er waren ook jacuzzi’s waar je even tot rust kon komen na de drukte van de examenperiode. ’s Avonds transformeerde het plein in een echte feestweide met dj’s en veel dansende jongeren. De sfeer zat er goed in door de grote opkomst. Het was duidelijk dat veel studenten dit nodig hadden. Een geslaagde opening van de zomer dus.

Voor Avelgem is dit ook het begin van een groot feestweekend, want op zaterdagavond wordt het zomerplein alweer opengesteld voor muzikale optredens. Overdag staat de braderie op de planning. Dit gaat door in het centrum.

(JDB)