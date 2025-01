Jeugdhuis Kontrabas blijft actief

Op zaterdag 25 januari zetten de leden van Jeugdhuis Kontrabas van 19 tot 1 uur het jaar in met een nieuwjaarsreceptie in De Cultuurfabriek in de Kortrijkstraat. Alle vrijwilligers, vrienden en sympathisanten zijn welkom. De toegang is gratis.

Op zaterdag 21 februari is er van 20 tot 3 uur ‘Die Kontrabasshütte’ in de brasserie van het ontmoetingscentrum. Dit is een jaarlijks verkleedfeestje in Duitse Oktoberfest-sfeer. Doe je lederhosen of dirndls aan en kom mee feesten. Toegang: 3 euro indien verkleed, 6 euro zonder kostuum.

Op zaterdag 14 maart viert men van 20 tot 3 uur St. Patrick’s Day in de brasserie van het ontmoetingscentrum. Het wordt een feestje in het thema van St. Patrick’s Day. Haal de Ier in je naar boven!