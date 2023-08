Jeugdhuis Jakkedoe in Desselgem strikt Compact Disk Dummies voor 50-jarig jubileum

Het hele weekend van 22 september viert Jeugdhuis Jakkedoe het 50-jarig bestaan. En dat doen ze in stijl. “Desselgem moet daveren want de gebroeders Coorevits, beter bekend als Compact Disk Dummies, staan op 23 september in OC De Coorenaar”, maakt Sil Seynaeve van het Jeugdhuis met trots bekend. De Desselgemnaren keren voor het eerst terug naar hun roots en spelen zo na 15 jaar nog eens op eigen bodem.

Reeds een halve eeuw bestaat het Desselgemse Jeugdhuis Jakkedoe en dat wil men niet onopgemerkt laten voorbij gaan. “Om dit te vieren, organiseren we een hele reeks festiviteiten”, steekt Sil (26) van wal. “We starten op vrijdag met een officiële receptie in het Jeugdhuis gevolgd door een gratis fuif met als headliner Skumic. Hij deelt die avond het podium met lokaal dj-talent. Ex-voorzitters Koen en Kenny openen met ‘Discobar Fever 105’ en worden gevolgd door Noise, Mitras en duo Skrenny & Sildo.”

“Op zaterdag verplaatsen we de festiviteiten naar OC De Coorenaar. Daar bijt lokale band Rebel Racer de spits af en passeren namen als Low G, Barno Koevoet & the Duimschpijkers, The Happy Suspend, We Are Prostitutes en sKRULIex de revue.”

Opvallend headliner daar is Compact Disk Dummies. “De gebroeders Coorevits die hun roots in Desselgem vinden, stonden eerder deze zomer al op Rock Werchter en Pukkelpop. Het feestweekend wordt op zondag afgesloten in het jeugdhuis zelf. Daar speelt coverband Vanairs een aperitiefconcert gevuld met meezingers en bekende nummers.”

Wie Compact Disk Dummies aan het werk wil zien, zal snel moeten zijn. De tickets kan je via http://tinyurl.com/yc7hywbp kopen.

Rijke geschiedenis

In de jaren 60 opende het Parochiaal Ontmoetingscentrum in Desselgem haar deuren, waarbij de benedenverdieping werd toegewezen aan de jeugd. Na enkele jaren besloot een groep jongeren om een jeugdhuis op te richten. “In 1972-73 kwamen Lieven Vanhoutte, Stefaan Vanneste, Carlos Vanvlierberghe en Jean-Pierre Uytenhove regelmatig samen in het POC, en zo ontstond de Jakkedoe”, doet Sil de geschiedenis uit de doeken. “Niet iedereen was voorstander van een jeugdhuis in Desselgem. Ondanks de tegenstand vonden de oprichters de naam Jakkedoe passend, en al snel werd dit de officiële naam. In 1977 werd de Jakkedoe een vzw en twee jaar later werd het erkend als jeugdhuis door het bestuur jeugdwerking van Brussel. Helaas boterde het niet tussen de pastoor en de leiding en in 1979 werd het Jeugdhuis uit het POC gezet. Er werden acties ondernomen, maar helaas moest de Jakkedoe vertrekken uit haar thuisbasis.

Liebaardstraat

“In de gemeenteraad werd besproken dat de Jakkedoe op zoek moest naar een nieuwe locatie nadat het misliep in het POC. Uiteindelijk vonden ze een nieuwe thuis in een oud gebouw in de Liebaardstraat, dat toen bekend stond als de Desselgemstraat en gelegen was op de grens met Beveren-Leie. Er begon een nieuwe periode voor het jeugdhuis. Het pand werd geleidelijk aan aangepast om te voldoen aan de werking van een jeugdhuis. Het pand werd omgetoverd naar een ontmoetings- en ontspanningsruimte voor jongeren. Helaas werd het gebouw na een tijdje onveilig en werd een verhuis noodzakelijk.

Nieuwstraat

“Jakkedoe verhuisde in 1994 naar het Gildegebouw van het ACW in het centrum van Desselgem. De nieuwe locatie bood dezelfde mogelijkheden als de oude. In 1993 werd er toestemming verkregen om een gesubsidieerde beroepskracht aan te werven. Ondanks de dreigende plannen om het gebouw te vervangen, vierde Jakkedoe zijn dertigste verjaardag met een geweldig optreden van de Kreuners en de Desselgemse sporthal. Jakkedoe bleef dus ook in het nieuwe millennium bestaan en kon nog steeds rekenen op de steun van de gemeenschap.”

Pompoenstraat

“In 2019 opende Jakkedoe de deuren in de Pompoenstraat. Ook op de nieuwe locatie blijven we ons inzetten voor het ondersteunen en vervullen van de behoeften van jongeren. Daarnaast hebben we op onze nieuwe locatie ruimte voor een makerslab waar we diverse workshops kunnen geven. Ook repeteren er bijna elke dag bands in onze repetitieruimte. We zijn er klaar voor om ons nog eens 50 jaar volledig in te zetten voor ons mooi Desselgem. Het jeugdhuis is er voor alle jongeren, ongeacht hun achtergrond of interesses. Met de nieuwe locatie en een knallende linr-up wordt het 50-jarig jubileum dubbel en dik gevierd. We hopen iedereen te mogen verwelkomen op ons feestelijke evenement”, aldus Sil Seynaeve, namens Jeugdhuis Jakkedoe.