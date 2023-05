Jeugdhuis Jakkedoe bestaat halve eeuw en viert feest: “Gewoon niet te missen”

Om hun gouden jubileum niet onopgemerkt voorbij te laten gaan hebben de medewerkers van het jeugdhuis de koppen bij elkaar gestoken om een gevarieerd programma voor te schotelen en dit verspreid over het hele jaar.

Het jeugdhuis heeft in die 50 jaar een resem aan optredens georganiseerd. Door de voeling met de sector slaagden ze er iedere keer in om grote namen naar Desselgem te lokken, gaande van stand-upcomedy naar kleinkunst, coverbands, internationale namen, lokale artiesten, dj’s… “In die halve eeuw zijn al veel artiesten de revue gepasseerd, van Johan Verminnen over Kong, de Kreuners, ‘t Hof Van Commerce, Steven Mahieu, A Brand, Freddy De Vadder, Dirk, The Barking Rattlesnakes, Sandfish en nog veel, veel meer”, vertelt Dimitri Meersman namens Jeugdhuis Jakkedoe.

“Om ons gouden jubileum niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, hebben onze medewerkers van het jeugdhuis de koppen bij elkaar gestoken om een gevarieerd programma voor te schotelen en dit verspreid over het hele jaar. Zo komen op 20 mei drie raspaarden in de stand-upcomedy naar het jeugdhuis. Erhan Demirci, Han Solo en Joost Van Hyfte komen als Comedy Gypsies het beste van zichzelf geven op een misschien ongewone setting. Het wordt een exclusief avondvullend lachprogramma in openlucht gebracht door drie doorwinterde gypsies. Twee zomers lang doorkruiste Han Solo met zijn mobilhome Vlaanderen. Life on the road voelde wat eenzaam aan en deze zomer wordt Han Solo vergezeld door twee andere topcomedians. Verwacht je aan anderhalf uur top-comedy. Gewoon niet te missen”, zegt Dimitri trots. Tickets kosten 16 euro voor onze leden en 18 euro voor de niet-leden en die kan je bestellen via de Facebookpagina jeugdhuis Jakkedoe of www.jhjakkedoe.be. “Naast de stand-upcomedy zijn de medewerkers ook volop bezig met het plannen van het verjaardagsfeest in september, de feestmaand voor alle Desselgemnaren. Na het kermisweekend waarin de Jakkedoe een gratis festival organiseert in samenwerking met Unizo, trekken we alle registers open tijdens het weekend van 22 tot en met 24 september”, klinkt het bij Dimitri.

“We starten op vrijdag met een receptie voor iedereen die in de 50 jaar iets betekend heeft voor het jeugdhuis. Vervolgens gaan we over naar een ouderwetse fuif met lokale dj’s en als hoogtepunt Scumic. Dit alles gaat door in het jeugdhuis zelf en de ingang is gratis.”

Feestformule

“Op zaterdag verhuizen we naar OC de Coorenaar, iets verder in de straat om onze bekende feestformule nog eens te laten doorgaan. We starten in de vooravond met enkele lokale bands, om vervolgens een van de finalisten van de nieuwe lichting van StuBru op ons podium te verwelkomen: Barno Koevoet en de Duimspijkers brengen ons een optreden vol rockende gitaren. Low G zal zijn beste rapkunsten tonen en The Happy Suspended komt de pannen van het dak spelen. Mochten er na dit optreden nog pannen op ons dak liggen, zal onze headliner alles doen ontploffen, maar helaas mogen we nog geen naam bekend maken (lacht). In elk geval een ferme topband die we later zullen aankondigen. Om de avond af te sluiten zorgen de de dj’s We Are Prostitutes en onze lokale helden sKRULlex voor de nodige dansbare deuntjes. Op zondag middag organiseren we een leuk aperitief concertje in het jeugdhuis om dit muzikale weekendje af te sluiten.”