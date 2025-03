Jeugdhuis en Pretkamjonet worden nieuw leven ingeblazen: “Jongeren zijn welkom om zich creatief uit te leven”

Met een nieuw kleedje voor de Pretkamjonet – de mobiele speelpleinwerking – en een dito logo voor jeugdhuis Creatuur heeft Jeugdschepen Kelly Spillier de jeugdwerking in Bredene nieuw leven ingeblazen. “Samen met enkele vrijwilligers willen we van dit jeugdhuis weer de ontmoetingsplaats bij uitstek voor onze jongeren maken. En met jeugdopbouwwerker Aaron Verbiest trekken we opnieuw naar de speelpleintjes om te luisteren naar wat bij hen leeft.” Er komt ook een nieuw graffitiproject in een tunnel tussen de Koninklijke Baan en de duinen.

Verse schilderwerken in het jeugdhuis en op de Pretkamjonet en een nieuw logo: meer had de jeugddienst niet nodig om de nieuwe start van Creatuur… in de verf te zetten. Het nieuwe elan van het jeugdhuis werd afgelopen weekend met het onvermijdelijke lintjeknip en de aanwezigheid van een ruime delegatie van het gemeentebestuur extra onderstreept.

Jeugdopbouwwerker

“Behalve op een nieuwe pooltafel en nieuwe verf op de muren kan Creatuur straks ook rekenen op een uitgebreid team bij de jeugddienst”, verzekert jeugdschepen Kelly Spillier (Vooruit). “Naast ancien Vanessa Reunes, Merel Merlevede en Freya Rostron kunnen we ons nu ook, weliswaar halftijds, beroepen op jeugdopbouwwerker Aaron Verbiest. Hij zal zijn tijd over de Oostendse Vuurtorenwijk en Bredene verdelen. Aaron zal elke woensdag- en zaterdagnamiddag en op dinsdagavond terug te vinden zijn op een van de vele speelpleintjes die onze gemeente telt, om er in gesprek te gaan met de jongeren.”

Spillier is in de wolken dat haar tot nu toe exclusief vrouwelijke jeugddienst er een man bij krijgt. “Sommige jongeren raken hun ei nu eenmaal makkelijker kwijt bij een man”, stelt de schepen vast.

Jeugdschepen Killy Spillier: “Ook wijkagent Sabine loopt regelmatig langs in jeugdhuis Creatuur. Niet om de jongeren schrik aan te jagen, maar om een luisterend oor te zijn”

Niet alleen Creatuur kreeg de voorbije dagen een make-over, ook de Pretkamjonet, de mobiele speelpleinwerking, pronkt met een nieuwe look. “Leerlingen van het BKO en de Bredense scholen mochten samen met de jeugddienst het ontwerp van de versiering bepalen. Deze aanpak sluit aan bij onze intentie om alles hier zoveel mogelijk samen met de kinderen en jongeren te doen.”

Het nieuwe Creatuurlogo was dan weer een ontwerp van de jonge Bredenaar Stijn Seynaeve. “Het symboliseert het dak, waaronder alle jongeren welkom zijn om zich creatief uit te leven”, verduidelijk Spillier.

Workshops

Creatief, dat kunnen jongeren in het jeugdhuis elke woensdagnamiddag (van 14 tot 17 uur) zijn. “Dan worden er regelmatig workshops georganiseerd. Maar er mag ook al eens worden gechild. Dat kan in Creatuur elke vrijdagavond van 18.30 tot 22 uur.”

Vrijdagavond

Voor de uitbating op vrijdagavond rekent de jeugddienst op enkele vrijwilligers. Onder hen Jade Melis en Jelle Vanhalst. Zij zullen samen met een medewerker van de jeugddienst elke vrijdag aanwezig zijn in Creatuur. “Ook dat sluit aan bij onze intentie om jongeren figuurlijk – en hier ook een beetje letterlijk – de sleutels van Creatuur in handen te geven.”

“Ook wijkagent Sabine loopt overigens regelmatig langs in Creatuur”, gaat de jeugdschepen verder. “Dat is niet om de jongeren de schrik op het lijf te jagen maar om een luisterend oor te zijn. Op die manier leren politie en lokale jongeren mekaar beter kennen en kunnen problemen vaak in de kiem worden gesmoord.”

Graffitiproject

Spillier kondigde tot slot een nieuw graffitiproject aan. “Na de tunnel naar strandpost 6 Hippodroom is in april die van post 2 Duynegat aan de beurt. Het zullen opnieuw de jongeren zijn die samen met een graffitikunstenaar de tunnel aanpakken. Uiteraard na enkele workshops, waarin ze de technieken onder de knie moeten krijgen.”

De jeugddienst en Creatuur vind je in de Kerkstraat in Bredene-Dorp. Meer info krijg je op jeugddienst@bredene.be of via de facebookpagina Jeugddienst Bredene.