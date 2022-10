Jeugdhuis Den Ast heropent pas in december

Jeugdhuis Den Ast, in de Hemelweg, heropent ten vroegste in december opnieuw de deuren. De vorige bestuurders gooiden in mei de handdoek in de ring. Stad Kortrijk ging op zoek naar overnemers en heeft die nu ook gevonden. Zij worden nu volop klaargestoomd door JC Tranzit, de jeugddienst van Stad Kortrijk, om in december de deuren een eerste keer open te zwaaien.

Jeugdhuis Den Ast verloor de afgelopen jaar veel van haar pluimen. Het ooit zo bekende metalcafé had te kampen met klagende buren, weinig klanten en vooral een gebrek aan geëngageerde bestuurders. Het bericht uit mei vorig jaar dat er na 45 jaar een einde kwam aan hun bestaan kwam voor menig Heulenaar niet als een verrassing.

Gezien Den Ast na het opdoeken van de Skjève Rechtn en d’Antenne het allerlaatste overgebleven jeugdhuis in Heule was, leverde Stad Kortrijk deze keer extra inspanning om het voortbestaan ervan te vrijwaren. Het ging op zoek naar een groepje jongeren dat het befaamde jeugdhuis weer wat leven kan inblazen en heeft dat nu ook gevonden.

Een poule van een tiental jongeren wordt op dit moment intensief klaargestoomd door de stadsdiensten met workshops en teambuildingsactiviteiten om nog voor het einde van het jaar te kunnen heropenen. Hoe dan ook lijkt Den Ast 2.0 af te stappen van de platgetreden paden en zal er een paleisrevolutie plaatsvinden. Naar hoe Den Ast 2.0 er precies uit zal zien, is het wachten tot de grote heropening eind dit jaar.