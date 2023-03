Jeugdhuis De Reflex moet verhuizen:“Waar we belanden, weten we nog niet”

De Reflex bestaat al 53 jaar. Het jeugdhuis voor jongeren van 14 tot 30 jaar nam haar intrek in Doorniksewijk 87 en 89 sinds 2003, maar kreeg na de zomer te horen dat de panden verkocht waren aan projectontwikkelaar ION. De werking zal dus een nieuwe locatie zal moeten zoeken. Vaste studentenclub Kerberus vond alvast een nieuw clubcafé op ’t Hoge.

Jeugdhuis De Reflex verdwijnt dus niet, maar verhuist enkel. Samen met de stad Kortrijk gaan de vrijwilligers op zoek naar een nieuwe locatie. Tussen de nieuwbouw aan appartementen blijven hangen, ziet De Reflex niet zitten in functie van mogelijke overlast. “Daarnaast zou Bockor ook heel wat kosten moeten maken om het een beetje in het rijtje te laten passen met het moderne bouwproject van ION”, zegt Reflex-bestuurslid Brecht Blondeel (29). Een nieuwe locatie vinden blijkt echter niet evident, er zijn niet veel beschikbare panden.

We zijn toegankelijk voor iedereen en iedereen is welkom. Met de nieuwe locatie trekken we hopelijk ook een nieuwe equipe aan. Het kan een frisse start betekenen – Reflex-bestuurslid Sarah Verelst (22)

“Waar we zullen belanden, weten we nog niet, maar we willen wel in dezelfde zone blijven. Ergens tussen ‘t Hoge en de tunnel. Het centrum is voor ons niet interessant, De Stroate zit daar, er zijn al veel cafés en meer omwonenden. We willen in de buitenrand blijven”, zegt voorzitter Milo Van Walleghem (22). Hoe lang het jeugdhuis nog kan blijven op de Doorniksewijk is niet geweten. “Dat zal voornamelijk afhangen van Bockor. Jelle Stragier, jeugdwerkondersteuner van de stad Kortrijk, vertelde ons dat zij blijkbaar niet willen verkopen zolang wij niet elders terecht kunnen”, aldus Milo.

Iedereen is welkom

De Reflex is niet alleen op zoek naar een nieuwe locatie, maar ook naar vrijwilligers. Het weekendjeugdhuis is een toevluchtsoord voor jongeren, zeker als ‘t Hoge in het weekend, na de studentenweek, helemaal stilgevallen is. Maar met slechts een vijftal vrijwilligers kunnen ze extra hulp gebruiken achter de bar of bij de organisatie van evenementen. “We zijn toegankelijk voor iedereen en iedereen is welkom. Met de nieuwe locatie trekken we hopelijk ook een nieuwe equipe aan. Het kan een frisse start betekenen”, zegt Reflex-bestuurslid Sarah Verelst (22).

Bockor wil niet verkopen zolang wij niet elders terecht kunnen – Voorzitter Milo Van Walleghem (22)

“Het tekort aan vrijwilligers is een algemeen probleem. Jongeren zijn ook minder aangetrokken tot een jeugdhuis. De predrink verlegt zich naar iemand thuis of zelfs op café waar de pintjes beduidend duurder zijn dan de 1,50 euro hier”, vertelt Brecht. “In het straatje zijn de cafés ook gegroepeerd waardoor meer mensen samen zijn, wij trekken vooral volk door activiteiten zoals beerpong, tafelvoetbal, gezelschapsspelen of evenementen zoals Reflex XL”, vult Milo aan.

Weg zoeken

De Reflex is voor veel mensen een thuis, zeggen de drie. “Het is een soort van familie, je kan rekenen op elkaar. Mensen die hun weg nog zoeken in Kortrijk zijn hier welkom om die te vinden. We spreken ook op andere momenten met elkaar af voor leuke teambuildingactiviteiten, niet enkel in het jeugdhuis. De Reflex is een ontmoetingsplaats waar je aan zelfontplooiing kan doen”, besluit Sarah.

De Reflex is elk weekend open 19 uur tot 3 uur. Zaterdag vanaf 18 uur. Woensdag is het jeugdhuis open voor studentenclub Keberus, maar die zullen medio september verhuizen naar het gerenoveerde pand naast Frituur Bossuwé op ‘t Hoge Kortrijk.